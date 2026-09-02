Четири дни празнични събития за 6 септември във Велико Търново
5 септември /събота/
11:00 ч. Място: Парк „Дружба“
Концерт на Ангелина Милева и празнична хоротека с Фолклорна формация „Плетеница“.
20:00 ч. Място: Летен театър в парк „Марно поле“
Концерт „От Виена до Ню Йорк“ на МДТ „Константин Кисимов“.
Вход свободен
21:30 ч. Място: Площад „Цар Асен І”
Аудио-визуална програма „Звук и светлина – Величието на Търновград” – първият спектакъл, излъчен през 1985 год. и възстановен през 2025 год. по повод неговата годишнина
6 септември. /неделя/
10:30 ч. Място: Пред сградата на Община Велико Търново
Военен ритуал за издигане националното знаме на Р България.
Празнично слово.
Литературно- музикална композиция „На теб, Българио свещена, покланям песни си сега!“ в изпълнение на Кристина Енчева, Михаела Милушева и Християн Митев- възпитаници на ПМГ „Васил Друмев”, с ръководител Камелия Станчева.
11:00 ч. Място: Паметник „Майка България”
Празничен благослов, отслужен от Негово Високоблагоговейнство Ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов.
Военен ритуал по полагане на венци и цветя на признателност.
Преминаване на Почетния караул от НВУ „Васил Левски” в тържествен марш.
Празнично хоро с ПФА „Искра“.
11:30 ч. Място: Паметник на генерал-майор Сава Муткуров
Полагане на венец и цветя на признателност.
12:00 ч. Място: Църквите от Великотърновска Света митрополия, АИР „Царевец“
Празничен звън на всички църковни камбани
20:30 ч. Място: Площад „Цар Асен I”
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”
7 септември /понеделник/
11:00 ч. Място: Парк „Марно поле“
„Децата на Велико Търново празнуват“ – анимация и игри с Парти агенция „Феличита“
8 септември /вторник /
20:00 ч. Място: Летен театър в парк „Марно поле“
Концерт на ПФА „Тракия“
One thought on “Четири дни празнични събития за 6 септември във Велико Търново”
Абе , къде е Дед Грегъри – Агънцето ?
Защо Некадърника и страдащ от Дънинг-Крюгер Минж.ПънОфф няма да изнесе слово , в което много говори и нищо не казва ?