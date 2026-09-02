Четири дни празнични събития за 6 септември във Велико Търново

5 септември /събота/

11:00 ч. Място: Парк „Дружба“

Концерт на Ангелина Милева и празнична хоротека с Фолклорна формация „Плетеница“.

20:00 ч. Място: Летен театър в парк „Марно поле“

Концерт „От Виена до Ню Йорк“ на МДТ „Константин Кисимов“.

Вход свободен

21:30 ч. Място: Площад „Цар Асен І”

Аудио-визуална програма „Звук и светлина – Величието на Търновград” – първият спектакъл, излъчен през 1985 год. и възстановен през 2025 год. по повод неговата годишнина

6 септември. /неделя/

10:30 ч. Място: Пред сградата на Община Велико Търново

Военен ритуал за издигане националното знаме на Р България.

Празнично слово.

Литературно- музикална композиция „На теб, Българио свещена, покланям песни си сега!“ в изпълнение на Кристина Енчева, Михаела Милушева и Християн Митев- възпитаници на ПМГ „Васил Друмев”, с ръководител Камелия Станчева.

11:00 ч. Място: Паметник „Майка България”

Празничен благослов, отслужен от Негово Високоблагоговейнство Ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов.

Военен ритуал по полагане на венци и цветя на признателност.

Преминаване на Почетния караул от НВУ „Васил Левски” в тържествен марш.

Празнично хоро с ПФА „Искра“.

11:30 ч. Място: Паметник на генерал-майор Сава Муткуров

Полагане на венец и цветя на признателност.

12:00 ч. Място: Църквите от Великотърновска Света митрополия, АИР „Царевец“

Празничен звън на всички църковни камбани

20:30 ч. Място: Площад „Цар Асен I”

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”

7 септември /понеделник/

11:00 ч. Място: Парк „Марно поле“

„Децата на Велико Търново празнуват“ – анимация и игри с Парти агенция „Феличита“