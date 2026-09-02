Каравани, палатки и барбекю край питейната вода на „Йовковци“

Внезапна проверка разкри незаконен къмпинг в санитарно-охранителната зона на водоема

Каравани, палатки, шатри, хамаци, лодки и дори стационарно барбекю са превърнали част от брега на язовир „Йовковци“ в своеобразен къмпинг. Мястото обаче не е обикновена зона за отдих, а се намира в санитарно-охранителната зона на водоема, който е основен източник на питейна вода за значителна част от Великотърновска област.

Незаконното къмпингуване е установено при внезапна проверка в землището на Шилковци, община Елена. На място е бил областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, придружен от управителя на „ВиК Йовковци“ инж. Росен Найденов и ръководителя на язовира инж. Ангел Стоянов.

При огледа е установено, че върху няколко декара от бреговата ивица е обособено място за къмпингуване. Теренът е ограден с телена ограда, а поставените табели предупреждават, че зоната е под охрана. По дърветата са монтирани камери за видеонаблюдение.

Зад оградата са разположени каравани, палатки, шатри и хамаци, с изненада откриват проверяващите. На брега е изградено даже стационарно барбекю. В непосредствена близост пък били оставени лодки, а във водата – въдици.

Достъпът до мястото също е улеснен. Подходът бил застлан с чакъл, което позволявало на автомобили да достигат непосредствено до брега на язовира.

Всичко това се случва на място, което е с особен режим на опазване заради значението му за питейното водоснабдяване.

До проверката се стига след сигнал от кмета на община Елена. В писмо до областния управител, „ВиК Йовковци“, ОДМВР Велико Търново и Басейнова дирекция е поискано компетентните институции да предприемат действия в рамките на техните правомощия. От Общината посочват, че администрацията няма преки правомощия по отношение на санитарно-охранителната зона на язовира.

След огледа областният управител Марин Богомилов заяви, че подобни действия са недопустими и могат да застрашат чистотата на питейната вода.

„Този язовир захранва с вода хиляди домакинства и социални обекти. Няма да допуснем престъпна небрежност и бездействие, когато става въпрос за здравето на хората и сигурността на стратегически обекти от национално значение. Водата не е място за частни къмпинги и незаконен риболов“, заяви Богомилов.

Той разпореди незабавното сформиране на междуведомствена експертна комисия, която да извърши цялостен обход на язовир „Йовковци“. Целта е да бъдат установени всички нарушения по бреговата ивица и да се предприемат необходимите действия от компетентните институции.

Проверката трябва да даде отговор и на въпроса дали установеният край Шилковци случай е изолиран, или по бреговете на язовира има и други нерегламентирани места за къмпингуване, риболов или достъп до водата.

Особено притеснителен е фактът, че на терена не става дума просто за случайно спряла каравана или разпъната палатка. Налице са ограда, видеонаблюдение, обособен достъп, съоръжения за престой и отдих, лодки и риболовни принадлежности. Това показва трайно използване на терена като място за почивка и престой.

Предстои компетентните институции да установят кой стопанисва мястото, на какво основание се използва теренът и какви конкретни нарушения са извършени.

„За всички констатирани по време на огледите нередности ще бъде сезирана прокуратурата“, категоричен бе областният управител.

Язовир „Йовковци“ е стратегически водоизточник за региона. Именно затова въпросът за контрола върху санитарно-охранителната му зона не се изчерпва с един незаконен къмпинг. Предстоящият цялостен обход трябва да покаже доколко ефективно се охранява бреговата ивица и има ли други случаи, които до този момент са останали извън полезрението на институциите.

Защото когато става дума за водата, която стига до домовете на хиляди хора, границата между безобидния къмпинг и сериозния риск за обществения интерес е твърде важна, за да бъде пренебрегвана.