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От Виена до Ню Йорк
Култура

Концертът „От Виена до Ню Йорк“ е музикалният подарък за Велико Търново по повод Деня на Съединението

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С вълнуващо музикално пътешествие през епохи, стилове и култури Велико Търново ще отбележи Деня на Съединението на България.

Концерт-спектакълът „От Виена до Ню Йорк“ на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ ще бъде представен на 5 септември от 20 часа на сцената на Летния театър в парк „Марно поле“. Събитието е част от празничната програма на Община Велико Търново и е специален подарък за жителите и гостите на града. Входът за публиката е свободен.

Под диригентската палка на маестро Ганчо Ганчев солистите, оркестърът и балетът на великотърновския театър ще пресъздадат красотата и емоцията на оперетата, мюзикъла и популярната музика на ХХ век. Зрителите ще се потопят в звездна вечер с блясък, великолепна музика и впечатляващи сценични картини.

„От Виена до Ню Йорк“ отвежда публиката от изяществото на виенския валс до блясъка на Бродуей.

От Виена до Ню Йорк
От Виена до Ню Йорк

Спектакълът започва с темпераментния „Кан-кан“ на Жак Офенбах и преминава през любими арии, дуети и ансамбли от класически оперети като „Хубавата Елена“, „Една нощ във Венеция“ и „Веселата вдовица“. Романтичният Париж оживява чрез незабравими песни от репертоара на Едит Пиаф, а музикалното пътуване продължава отвъд Океана с откъси от световноизвестни мюзикъли и популярни шлагери. В програмата звучат произведения на Йохан Щраус, Йоханес Брамс, Имре Калман, Франц Лехар, Андрю Лойд Уебър, Фредерик Лоу и други прочути композитори.

Богатата музикална палитра е допълнена от модерна визуална концепция. Специално създаденият мапинг преобразява сцената в динамично пространство, което пренася зрителите от изисканите виенски салони през романтичните улици на Париж до бляскавите светлини на Ню Йорк. Ефектните визуални решения се съчетават с музиката и танца, за да превърнат спектакъла в истински празник за всички сетива.

Автор на сценария и режисьор на спектакъла е популярният тенор, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов, който участва и като солист. На сцената му партнира плеяда от звездни артисти – Валентина Корчакова, Християна Лоизу, Полина Петкова, Валерия Пейчева, Цветелин Илчев, Милен Иванов и Мирела Ябанджиева. В концерт-спектакъла участват оркестърът и балетът на МДТ „Константин Кисимов“. Хореографията е дело на Светлин Ивелинов и Антоанета Алексиева, които допринасят за динамиката и зрелищността на спектакъла.

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