Концертът „От Виена до Ню Йорк“ е музикалният подарък за Велико Търново по повод Деня на Съединението

С вълнуващо музикално пътешествие през епохи, стилове и култури Велико Търново ще отбележи Деня на Съединението на България.

Концерт-спектакълът „От Виена до Ню Йорк“ на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ ще бъде представен на 5 септември от 20 часа на сцената на Летния театър в парк „Марно поле“. Събитието е част от празничната програма на Община Велико Търново и е специален подарък за жителите и гостите на града. Входът за публиката е свободен.

Под диригентската палка на маестро Ганчо Ганчев солистите, оркестърът и балетът на великотърновския театър ще пресъздадат красотата и емоцията на оперетата, мюзикъла и популярната музика на ХХ век. Зрителите ще се потопят в звездна вечер с блясък, великолепна музика и впечатляващи сценични картини.

„От Виена до Ню Йорк“ отвежда публиката от изяществото на виенския валс до блясъка на Бродуей.

Спектакълът започва с темпераментния „Кан-кан“ на Жак Офенбах и преминава през любими арии, дуети и ансамбли от класически оперети като „Хубавата Елена“, „Една нощ във Венеция“ и „Веселата вдовица“. Романтичният Париж оживява чрез незабравими песни от репертоара на Едит Пиаф, а музикалното пътуване продължава отвъд Океана с откъси от световноизвестни мюзикъли и популярни шлагери. В програмата звучат произведения на Йохан Щраус, Йоханес Брамс, Имре Калман, Франц Лехар, Андрю Лойд Уебър, Фредерик Лоу и други прочути композитори.

Богатата музикална палитра е допълнена от модерна визуална концепция. Специално създаденият мапинг преобразява сцената в динамично пространство, което пренася зрителите от изисканите виенски салони през романтичните улици на Париж до бляскавите светлини на Ню Йорк. Ефектните визуални решения се съчетават с музиката и танца, за да превърнат спектакъла в истински празник за всички сетива.

Автор на сценария и режисьор на спектакъла е популярният тенор, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов, който участва и като солист. На сцената му партнира плеяда от звездни артисти – Валентина Корчакова, Християна Лоизу, Полина Петкова, Валерия Пейчева, Цветелин Илчев, Милен Иванов и Мирела Ябанджиева. В концерт-спектакъла участват оркестърът и балетът на МДТ „Константин Кисимов“. Хореографията е дело на Светлин Ивелинов и Антоанета Алексиева, които допринасят за динамиката и зрелищността на спектакъла.