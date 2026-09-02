НЗОК вдига клиничните пътеки с 10%, предлага 20% от тях за заплати

Предлага се увеличение от 10% на клиничните пътеки от 1 септември, каза временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на НЗОК.

Другата седмица ще излезем с конкретните параметри от Националния рамков договор, каза още д-р Меджидиев и добави, че в петък се очаква Надзора на НЗОК да гласува споразумението с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

Планира се увеличение на първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4%, считано със задна дата от 1 януари, с цел да подобрим профилактиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ, каза д-р Меджидиев.

След като се гласува Националния рамков договор, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на анекси със следващия бюджет, като там вече ще мисли за остойностяване в клиничните пътеки на труда на медицинския персонал. Моята идея е процентно да се заложи във всяка една кличинна пътека, обясни д-р Меджидиев. 20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти, уточни той и даде пример: при пътека за 1500 евро – 20% да е за медицинския персонал, като от тях – 60% да са за лекар, 30% за сестрите, 10% за санитарите.

БТА