„Полтава“ се променя изцяло: ще е с повече паркоместа, нов водопровод и нова настилка

Една от най-важните улици за квартал „Колю Фичето“ във Велико Търново постепенно придобива изцяло нов облик. Основният ремонт на улица „Полтава“ напредва с добро темпо, а мащабната реконструкция вече дава първите видими резултати – подменен е старият водопровод, оформят се нови паркоместа, изграждат се тротоари и стълбища, а в първия участък вече се полага новата асфалтова настилка.

Ремонтът се реализира по инвестиционната програма на Община Велико Търново и е първото цялостно обновяване на улицата от построяването й. Освен пътната настилка проектът включва обновяване на подземната инфраструктура, подобряване на организацията на паркирането, благоустрояване на междублоковите пространства, ново осветление и озеленяване.

Един от най-сериозните проблеми, който ще бъде решен с ремонта, е старият водопровод. Повече от километър тръби, експлоатирани от десетилетия, се подменят с нови. Именно честите аварии по остарялата мрежа са сред причините за периодичните спирания на водата и разкопаването на улицата. В първия участък – между кръстовището с улица „Арх. Петър Матанов“ и улица „Симеон Велики“, новият водопровод вече е положен.

Паралелно с това строителните дейности променят и възможностите за паркиране в района. Само в първия участък се оформят близо 100 нови паркоместа. За да бъде използван по-пълноценно теренът, е усвоен скатът под булевард „България“, където е изградена подпорна стена. Така се създава допълнително пространство за автомобили в район, в който недостигът на паркоместа от години е сред основните проблеми за живеещите.

Нов облик ще придобият и междублоковите пространства в подножието на „Полтава“. Те се благоустрояват, оформят се допълнителни места за паркиране и нови зелени площи.