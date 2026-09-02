TINO от „Гласът на България“ с безплатен концерт под мотото „Аз избирам живот без дрога“

Известният изпълнител TINO, който нашумя от риалити форматите „Гласът на България“, Survivor и „Traitors: Игра на предатели“, ще изнесе концерт в Летния театър на Елена.

Срещата с почитателите му е насрочена за 10 септември от 19.00 часа и ще се проведе под надслов „Аз избирам живот без дрога“.

Входът е свободен, а събитието се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Елена.

ТИНО се явява на кастинг в „Гласът на България“ с песента на Eurythmics Sweet Dreams и продължава в отбора на Камелия. Стига до финал и завършва втори след Атанас Кателиев. След формата издава няколко сингъла, сред които „Мисъл“ и „Искам още“. През 2020 година получава номинация за дебют на Наградите на „БГ радио“. Записва песни с Михаела Филева, Дара Екимова, Надежда Александрова – Ника и Мила Роберт. През декември 2021 година издава първия си албум „Може ли да кажа нещо“. През 2023 година става участник в звездния отбор „Известни“ в седмия сезон на „Сървайвър“.

Михаил МИХАЛЕВ