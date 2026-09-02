Вашият хороскоп за четвъртък, 3 септември

Луната преминава от Телец в Близнаци, а хармоничните аспекти, които сключва с Уран и Плутон, обещават благоприятен четвъртък, подходящ за разговори, разрешаване на противоречия и вземане на добри решения. Заредете се с положителна енергия, а вечерта останете вкъщи и пригответе вкусна вечеря за цялото семейство.

ОВЕН

Не съжалявайте

Настроени сте творчески, но и сантиментално. Често съжалявате за стари дела, които сте могли да свършите по друг, по-различен начин. Няма смисъл да се ядосвате за тях, гледайте напред и всичко ще се нареди. Бъдете активни и свършете колкото се може повече работа. Не закъснявайте вечерта и се приберете навреме вкъщи.

ТЕЛЕЦ

Вие сте виновни

Трудностите днес са предизвикани не от другите хора, а от начина, по който общувате и се държите с колегите, партньорите и близките си. Не те ви нападат, а вие си търсите начини да ги подразните. Направете всичко възможно, за да подобрите настроението си и вечерта да хармонизирате взаимоотношенията.

БЛИЗНАЦИ

Получавате пари

Прекрасен ден за работа – настроени сте творчески и лесно вършите всякакви задачи, защото просто действате с желание и хъс. Очаквайте добри финансови постъпления, които ще захранят семейния ви бюджет. Вечерта пригответе вкусна вечеря за цялото семейство. Седнете всички заедно на трапезата.

РАК

Енергия и ентусиазъм

В добро настроение сте, а промените около вас ще ви заредят с енергия и ентусиазъм за действие. На работното място очаквайте предложение, но не ви съветвам да приемате, ако не сте сигурни в себе си. В личен план денят е зареден с много положителна енергия и ако ви предстои среща с приятели, ще си изкарате невероятно следобеда или вечерта.

ЛЪВ

Пренареждате целите

В четвъртък отново сте в добро настроение. Нещо във вас се събужда и малко по малко вие пренастройвате начина си на мислене, целите се вече по-високо и скоро всичко това ще даде своите резултати. Мнозина предстои да си сменят работата или да се реализират по-добре на настоящата.

ДЕВА

Творчески настроени

В четвъртък избягвайте разговорите, които ви товарят или влошават настроението ви. Трябва да бъдете максимално отпуснати сред хората, да разговаряте свободно и с усмивка. В сутрешните часове ви чака емоционален подем, творческа нагласа. Впрегнете силите си и ги влейте в нов проект.

ВЕЗНИ

Бъдете внимателни

Везните ще изживеят важен ден на работното място. Това не го прави по-малко нервен и напрегнат, което допълнително усложнява ситуацията. Трябва да се справите с ангажиментите си в срок, без да ги отлагате. Внимавайте при финансовите операции. Късметът няма да ви напусне, но проверявайте по два пъти, преди да ги извършите.

СКОРПИОН

Бягайте от разправиите

Това е ден, който ви дава подем, но и ви поставя в ситуации, в които се чувствате между чука и наковалнята. Вие избирате дали чукът да удари, или не. Не се оставяйте на течението, защото ударът ще бъде болезнен. Можете да овладеете ситуацията, направете и невъзможното, за да избягате от напрежението и разправиите.

СТРЕЛЕЦ

Нови успехи

И четвъртък обещава да бъде благоприятен и доста позитивен ден. Пред вас стоят възможности, които лесно можете да превърнете в успехи. На работното място се възползвайте от творческия подем. Занимавайте се с дейности, които вършите с удоволствие, а не с рутинната си работа.

КОЗИРОГ

На прав път

Четвъртък ви носи стабилност и просперитет. Малко по малко нещата започват да се нареждат и да идват на мястото си. Нуждаете се от подкрепа или просто някой да ви каже „браво”, което да ви даде увереността, че сте на прав път. И да не се намери този някой, трябва да си знаете, че към този момент вие наистина сте на права пътека.

ВОДОЛЕЙ

Чувствате се прекрасно

Денят е прекрасен за обсъждане на идеи, които наскоро са ви хрумнали. На работното място ще постигнете стабилност и колегите ще ви се доверят. Дори ще получите подкрепата на някои от тях за свой бъдещ проект. За разлика от вчера, днес се чувствате отлично, в перфектно здраве и с идеален жизнен тонус.

РИБИ

Гледайте позитивно

Промени, възможности, шансове, късмет. Това са основните линии на хороскопа ви в четвъртък и поради тази причина е повече от важно да сте активни и да търсите поле за изява. Бягайте от неприятните разговори и от хората, които са настроени негативно към целия свят. Сега имате нужда от един позитивен поглед върху нещата.

Хороскоп за родените на 3 септември – Честит рожден ден! През следващата една година не се страхувайте да поемате отговорности. Предизвикателствата ще са ежедневие и въпреки че трудно ще се решавате да действате, всяко едно ваше взето решение за действие ще бъде правилно и успешно.

Тодор Емилов-Тео