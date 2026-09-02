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2500 евро
Общество

Във Велико Търново търсят най-новаторската агроидея, победителят печели 2500 евро

Галина Георгиева 45 четения 0 Comments

Участието е безплатно, тече записване за кандидатите

 

СМЕЛИ И ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ В СТАРАТА СТОЛИЦА ЗА НАГРАДА ОТ 2500 ЕВРО.

Проектите имат потенциала да променят облика на сектора и да се превърнат в реален бизнес. Сцена на оригиналните фермерски хрумвания ще бъде Велико Търново, което става домакин на шестото издание на Академията по предприемачество в земеделието. Проявата съчетава обучения, работа с ментори и шанс за финансиране.

Кандидатстването за участие от физически и юридически лица от България и страните от Източна и Централна Европа вече е отворено. То е напълно безплатно. Във фокуса на събитието са млади предприемачи, стартиращи компании и хора с новаторски решения да направят агросектора по-конкурентоспособен и технологично развит.

Програмата във Велико Търново ще продължи 4 дни. През тях ще се проведат лекции, семинари и практически занимания. Професионални лектори и ментори ще помагат на кандидатите да развият концепциите си и да ги подготвят за реализация.

Най-силният проект ще бъде определен от външно жури и ще получи награда от 2500 евро. Условието е парите да бъдат вложени единствено в осъществяване на отличеното начинание.

Наред с шанса за стартов капитал Академията ще осигури и допълнителни обучения, инстуционална подкрепа и достъп до широка партньорска мрежа. Успешно преминалите ще получат сертификат.

За да се включат в инициативата, кандидатите трябва да представят проектно предложение и мотивационно писмо. Изискват се владеене на английски език и базови способности за работа с информационни технологии.

Академията е създадена от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Зад проекта стои и подкрепата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, УННС и др. Към тях се присъединява и Институт „Конфуций“ във Велико Търново.

Събитието ще се проведе от 13 до 16 октомври, кандидатстването стартира и ще продължи до 6 октомври.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

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