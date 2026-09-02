Ясновидката Веска от Джулюница: „Благодаря на д-р Любослав Шкварла – лекар със златни ръце“

ИЗВЕСТНАТА ЯСНОВИДКА ВЕСКА КОВАЧЕВА ОТ ДЖУЛЮНИЦА ПОТЪРСИ „БОРБА“, ЗА ДА ИЗКАЖЕ ПУБЛИЧНО БЛАГОДАРНОСТ КЪМ Д-Р ЛЮБОСЛАВ ШКВАРЛА.

През август пророчицата постъпила за болнично лечение в Отделението по съдова хирургия на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Била хоспитализирана 10 дни, а към днешна дата продължава да се възстановява в домашни условия.

„Възхитена съм от началника на отделението д-р Любослав Шкварла. Това е невероятен професионалист! Лекар със златни ръце и човек със златно сърце. Искрени благодарност и на медицинска сестра Пепа Върбановска. Получих изключително качествена медицинска грижа и отношение“, казва Веска.

Ясновидката вярва, че присъствието на д-р Шкварла и екипа му във Велико Търново дава шанс за връщане към нормален живот на пациентите, които се сблъскват със съдови заболявания.