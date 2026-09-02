Здравен магазин отвори врати в лясковско село

ЖИТЕЛИТЕ НА ДЖУЛЮНИЦА ВЕЧЕ ИМАТ ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВЕТО И ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВООТКРИТА ДРОГЕРИЯ. Обектът отвори врати в понеделник и стана повод за празник в селото.

За старта на начинанието имаше освещаване и почерпка. Местните хора приветстваха с голяма радост специализирания магазин, защото оттук насетне ще им спестява потребността да пътуват до градове за редица здравни стоки от първа необходимост.

На официалното откриване присъстваха кметът на община Лясковец Васил Христов, който подари на собствениците икона на Св. Иван Рилски с пожеланието светецът да закриля начинанието и хората зад него. Събитието беше уважено и от управника на селото Мариан Атанасов и десетки джулюнчани.

Дрогерията носи името „Астрея“.

В асортимента й са включени лекарства, които се отпускат без лекарско предписание, медицински изделия, средства за лична хигиена и продукти за майки и деца. На разположение са още термометри, дезинфектанти, бинтове, марли, лепенки и други стоки за домашната аптечка.

Откриването на обекта е особено ценно за възрастните хора, семействата с малки деца и жителите без личен автомобил. Досега снабдяването с подобни здравни артикули често беше свързано с пътуване извън селото, независимо дали касае покупка на нещо спешно или обикновени ежедневни стоки. Новата услуга премахва това неудобство и допълва възможностите за обслужване на населението.

Дрогерията ще работи от 8:00 до 17:00 часа в понеделник, вторник, четвъртък и петък. В неделя клиентите ще могат да я посещават от 9:00 до 13:00 часа. Почивните дни са сряда и събота.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Мариана Стойкова