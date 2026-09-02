Зорб топки, спорт и творчество очакват посетителите на „Приказка с балони“ край Горна Оряховица

Три дни, изпълнени с приключения, спорт, творчество и музика, очакват жителите и гостите на Горна Оряховица в началото на септември. От 4 до 6 септември местността край хижа „Божур“ ще се превърне в сцена на фестивала „Приказка с балони“, който се организира от Община Горна Оряховица в рамките на проекта „Таланти ГО“.

Сред най-атрактивните предложения за посетителите ще бъдат зорб топките. Огромните надуваеми сфери дават възможност на участниците да влязат в тях и използвайки собствените си движения, да ги задвижват. Забавлението е подходящо както за деца, така и за възрастни и обещава много емоции и усмивки.

Зорбингът възниква в Нова Зеландия през 90-те години на миналия век и постепенно се превръща в популярно забавление в различни части на света. Зорб топките могат да се използват както на земни терени, така и във вода, а с тях се организират различни състезания и игри.

Фестивалът край хижа „Божур“ ще предложи много повече от атрактивната спортна дисциплина. Програмата включва походи сред природата, музикални изпълнения, спортни и състезателни игри, както и разнообразни творчески занимания в артателиета.

Посетителите ще могат да се потопят и в историята на региона чрез специално обособения исторически кът „Ряховец“. Така организаторите ще съчетаят активното прекарване на свободното време с възможност за запознаване с културното и историческото наследство на района.

Своя принос към фестивалната програма ще дадат и талантливите деца, които участват в проекта „Таланти GO“. Проектът се реализира от Община Горна Оряховица по Програма „Образование“ 2021-2027 и има за цел да подкрепя развитието и изявата на младите таланти.

Съчетанието от спорт, приключения, музика, творчество и занимания сред природата превръща „Приказка с балони“ във възможност за пълноценно семейно преживяване. В продължение на три дни край хижа „Божур“ посетителите ще могат да се забавляват, да участват в различни активности и да прекарат време сред природата.