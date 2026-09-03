“Вихрен” победи “Етър ВТ” с 4:1 в среща от 7-ия кръг в първенството на Втора лига. Това бе първа победа за отбора от Сандански у дома, който е и единственият в групата без загуба от началото на сезона. Великотърновци пък продължиха лошата си серия, след силния старт, като от четири мача имат две равенства и две загуби. “Виолетовите” отново држаха топката повече и атакуваха, но всяка контра на домакините носеше голова опасност.

В първите минути домакините имаха две много добри ситуации, но Марио Ивов и Преслав Йорданов не успяха да вкарат. Болярите отговориха с удар на Ивайло Марков, минал близо до врата. Атанас Атанасов пък стреля опасно под гредата, но вратарят на домакините спаси.

В 27-тата минута санданчани поведоха. Младият Дани Манолев избяга от бранителите и Марио Ивов засече центрирането в мрежата. След още 8 минути Преслав Йорданов вкара и втори гол, останал сам срещу вратаря. До края на полувремето Ивов и Лео Пимента имаха шансове, а Нисторов също направи едно добро спасяване след удар на етърци.

През втората част на сцената излезе 18-годишният Даниел Манолев. Той вкара две бързи попадения и на практика мача свърши след час игра. До края Лео Пимента пропусна още две добри положения.