В 66-тата минута влезлият като резерва Петър Петров върна едно попадение за Етър. До края промяна не настъпи, като единствено се увеличи броят на жълтите картони.

“Етър ВТ”: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Никола Борисов, Чавдар Ивайлов, Ивайло Марков, Георги Иванов, Атанас Атанасов, Росен Иванов, Кристиян Величков, Тома Ушагелов.

 

 