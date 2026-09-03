С 290 519 евро правят модерен площад в Поликраище

МАЩАБЕН ПРОЕКТ ЗА НОВ ПЛОЩАД В ПОЛИКРАИЩЕ СТАРТИРА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА. За целта е обявена обществена поръчка с прогнозна стойност 290 519 евро. Предвижда се мегданът в селото да бъде изцяло обновен и облагороден.

Заложен е основен ремонт на паркови алеи, изграждане на кът за отдих с място за бюст-паметник, детска площадка и направата на достъпна среда за хора със специални потребности.

Ще бъде обособен паркинг за 10 автомобила.

Планират също монтиране на модерно осветление, озеленяване и изграждане на автоматизирана поливна система.

За обекта има издадено разрешение за строителство от главния архитект на Общината от 5.03.2025 г.

Обществената поръчка стартира, макар че към момента местната власт не е осигурила финансиране. От документацията става ясно, че до 10 месеца от сключване на договор с фирма за изпълнение на строително-монтажните дейности и липса на средства от страна на възложителя контрактът ще се счита за прекратен.

Крайният срок за подаване на оферти е 23 септември.

Галина ГЕОРГИЕВА