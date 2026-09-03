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Александър Пагу и Дария Златева с по два златни медала от Държавното първенство

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73- ама състезатели от 11 клуба участваха на Държавното първенство по стрелба с лък- Фийлд. Това е надпревара в полско- гориста местност с денивилация на терена. Състезанието се проведе в гората до село Вакарел  и предложи оспорвана и вълнуваща битка при мъже и жени.

„Нашите състезатели се представиха повече от достойно и завоюваха призови места. При мъжете на компаунд, Александър Пагу спечели златен медал. Дария Златева пък победи при жени на компаунд.

Двамата в смесен отбор на компаунд също станаха шампиони. В дисциплината рекърв при мъжете, Давид Иванов се нареди на четвърто място. Поздравления за всички участници за отличното представяне, спортния дух и постоянството в подготовката! Отличните постижения на окрито, поставят успешно начало на новия състезателен сезон и ще даде увереност за още по-силни резултати в предстоящите състезания“, разказа треньорът на стрелците с лък от „Етър- 78“ Димитър Димитров.

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