Дават възможност за обучение за асистенти на дентални лекари във Велико Търново

В МЕДИЦИНСКИЯ ФИЛИАЛ В СТАРАТА СТОЛИЦА ПРЕДСТОИ КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ АСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА. Срокът на обучение е 9 месеца. Курсистите ще учат материала дистанционно, а практическата част – присъствено.

Професията обхваща съвкупност от трудови дейности, които се изпълняват под ръководството и в тясно сътрудничество с лекар по дентална медицина.

Придобилите квалификация асистират пряко в предоставянето на дентална грижа в лечебни заведения за извънболнична помощ, амбулатории за първична медицинска помощ, индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ и др. центрове, регистрирани съгласно Закона за лечебните заведения.

Курсът се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, а мястото на провеждане ще е базата на филиала във Велико Търново.

„Асистентът подпомага провеждането на профилактични прегледи, лечебни и възстановителни процедури, като участва активно в подготвителните и съпътстващите процеси на денталната интервенция. Той осигурява стерилност, ред и организация в работната среда, приготвя нужните инструменти, материали и апаратура за конкретната процедура, поддържа хигиената на кабинета и спазва утвърдените стандарти за контрол на инфекциите. Асистентът извършва административни дейности като регистрация на пациента, попълване на медицинска документация въвеждане на данни в дентален софтуер и оказване на емоционална подкрепа при нужда“, съобщават от филиала.

За сформиране на нов курс е нужно да има поне 7 кандидати. Подаването на документи се случва в сградата на учебното подразделение в старата столица. Крайният срок е 25 септември.

Галина ГЕОРГИЕВА