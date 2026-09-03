До края на септември мерят костна плътност с отстъпка в МБАЛ „Св. Иван Рилски“

Цената на изследването е 25 евро

УДЪЛЖИХА ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ КАМПАНИЯТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪСТНОСТ НА ПРОФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА В ГОРНООРЯХОВСКАТА БОЛНИЦА. Поради рекордния интерес ръководството на лечебницата дава възможност на още пациенти да се възползват от отстъпката. Цената е 25 евро.

Изследването се извършва с новия компютърен томограф в Отделението по образна диагностика. Скенерът дава прецизна картина и минимално облъчване.

Новоустановените случаи на остеопороза биват насочвани към личните им лекари и ендокринолог за последващо лечение и проследяване.

До момента в рамките на тазгодишната акция са се включили 310 души.

Остеопорозата е третото по социална значимост заболяване в света според СЗО. Над 200 милиона души по света страдат от него, а в България пациентите с доказана остеопороза са над 420 000. Заболяването засяга около 21,2% от жените и 6,3% от мъжете на възраст над 50 години. У нас се регистрират средно по шест фрактури на час, или около 150 счупвания дневно вследствие на намалена костна плътност.

Желаещите да измерят костната си плътност следва да се запишат на телефон 0878 746 356.

Галина ГЕОРГИЕВА