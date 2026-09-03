Доброволци сами правят пожарогасителни системи

Събират средства за втори автомобил за борба с огъня

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „РЯХОВЕЦ“ НЕ ЧАКАТ САМО НА ГОТОВА ТЕХНИКА, А САМИ ПРОЕКТИРАТ И ИЗРАБОТВАТ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИТЕМИ.

С тях искат да подпомогнат работата на свои колеги. Усилената работа продължава през цялото лято, а целта е осигуряване на още по-ефективно техническо въоръжение при действия на терен.

Инициативата е поредната стъпка в развитието на горнооряховското формирование. В свободното си време членовете му не пестят собствен труд и време в създаването на необходимата техника.

Работата е временно затруднена, след като телеподаващият апарат, който използват, изгорял. Доброволците обаче са категорични, че веднага след като намерят нов такъв, работата по изработване на оборудване ще продължи.

Паралелно с това те събират средства и за друга своя голяма цел. Тяхната амбиция е формированието да разполага с втори пикап или бус. Това ще улесни придвижването на членовете до критични точки и ще даде възможност за реакция при злополуки на различни локации в Общината.

До момента са събрали 1400 евро. Приемат дарения от всички, който желае да подкрепи каузата на структурата.

„Ако няма дарители, ще го постигнем с труд, макар и по‑бавно“, категорични са доброволците.

Галина ГЕОРГИЕВА