Лято през септември: Басейнът на Еленското ханче ще работи до края на септември с нови, по-ниски цени

След изключително успешен летен сезон любимото на местни и гости ханче “Боаза” край гр. Елена, известно още като „Еленско ханче“, ще продължи на посреща край живописния басейн и в култовия си ресторант.

След 4-годишно прекъсване обектът на 7 км от гр. Елена беше основно реновиран и цяло лято работи с пълна пара.

Басейнът със 150 шезлонга около него ще даде възможност на многобройните любители на чистата природа и добрата храна да удължат максимално отиващото си лято.

През целия септември входът ще бъде 5 евро, а децата до 6 години ще се допускат безплатно.

Комплексът разполага и със 70 стаи за нощувка, а ресторантът се слави с изключителното разнообразие на менюто си.