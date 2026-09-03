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еленското ханче
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Лято през септември: Басейнът на Еленското ханче ще работи до края на септември с нови, по-ниски цени

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След изключително успешен летен сезон любимото на местни и гости ханче “Боаза” край гр. Елена, известно още като  „Еленско ханче“, ще продължи на посреща край живописния басейн и в култовия си ресторант.

След 4-годишно прекъсване обектът на 7 км от гр. Елена беше основно реновиран и цяло лято работи с пълна пара.

Басейнът със 150 шезлонга около него ще даде възможност на многобройните любители на чистата природа и добрата храна да удължат максимално отиващото си лято.

През целия септември входът ще бъде 5 евро, а децата до 6 години ще се допускат безплатно.

Комплексът разполага и със 70 стаи за нощувка, а ресторантът се слави с изключителното разнообразие  на менюто си.

еленското ханче

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