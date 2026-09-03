Миро, група „Остава“, Камелия и Райна идват за „Свищовски лозници“

Богата програма и тази година подготвят организаторите на „Свищовски лозници“ в крайдунавския град. Съпътстващите мероприятия, които бяха оповестени вчера, започват още на 23 септември на площад „Алеко“ от 19.00 часа с изпълненията на групите Diamant, Detonator, Румен Христов – Трубадура и Broken.

На следващата вечер от 20.00 часа, също на площад „Алеко“, на сцената ще излязат изпълнителите от „Остава“, които ще зарадват своите почитатели с любими песни през годините.

На 25 септември от 10.00 часа, в къщата музей „Алеко Константинов“ ще се проведе Международна конференция по случай 100 години от основаването на Исторически музей – Свищов: „Готите по днешните български земи“ – 1500 години от кончината на знаменития остготски крал Теодерих Велики, управлявал в Нове с прекъсвания през 476 – 488 г.

В 12.00 ч. пред храм „Св. Троица“ е предвиден благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение, а в 17.00 ч. в Художествена галерия „Николай Павлович“ е откриването на 49-ата традиционна изложба на свищовски художници.

В 19.15 ч. на пл. „Алеко“ е официално откриване на празниците „Свищовски лозници“ с концертна програма, в която участие ще вземат възпитаници на Школа за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“, група за К-поп към ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“ и Фолклорен танцов клуб „Харизма“. Кулминацията на вечерта ще бъде концерт на Миро, след което небето ще бъде озарено от празнични илюминации.

На 26 септември от 11.00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“ ще се проведе концерт „Музика от три века“ на Ансамбъл при Габровски камерен оркестър. В програмата ще прозвучат произведения от Валентини, Моцарт, Шуберт, Големинов и Дженкинс.

В 17.00 ч., също в Художествена галерия „Николай Павлович“, е представянето на фотокнигата „Илюзията за смисъл“ на Свилен Начев.

В 19.15 ч., на пл. „Алеко“ започва концертна програма с участието на ФТС „Творецът“ и поп-фолк певицата Камелия.

На 28 септември от 10.30 часа на камерна сцена в ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“ ще се проведе награждаване на лауреатите от Националния литературен конкурс „Свищовски лозници“ и връчване на наградата „Златно дунавско перо“. Предвидена е музикална програма на дует „PRIMO + PRIMO“ – Юрген Ротенщайнер и Ерик Ришави, с изпълнения на блус, джаз и поп от 60-те, 70-те и 80-те години на XX век.

В 19.00 ч. на пл. „Алеко“ е официалното закриване на празниците „Свищовски лозници“. Там ще бъдат отчетени резултатите от конкурса за домашно червено вино, а най-добрите ще бъдат наградени.

Празникът ще приключи с концертна програма, а на сцената ще излязат ДЮТА „Дунавска младост“ към ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“, възпитаници от класа по народно пеене на вокалния педагог Корнелия Чекелева към ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“ и поп-фолк звездата Райна.

Михаил МИХАЛЕВ