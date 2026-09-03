Над 60 деца в риск стартираха в Зонален турнир във В. Търново

Над 60 деца на възраст между 12 и 18 години от 8 социални услуги за резидента грижа от Велико Търново, Балван, Бургас, Шумен и Фондация „Конкордия“- гр. София показаха спортни умения и желание за победа в 4-ри спортни дисциплини. Те се състезаваха на лека атлетика, минифутбол, тенис на маса и баскетбол 3×3.

Мажоретките от Спортен клуб „Астрея“ пък изпълнението си допринесоха за вълнуващия старт на спортните игри.

Община Велико Търново бе домакин на Зоналния турнир за деца в риск за 5-та година, с организатор Българска спортна федерация за деца и младежи в риск. Надпреварата се проведе на изкуствения терен Трифон Иванов и игрищата в двора на Спортното училище. В крайното комплексно класиране с най-добър резултат се представиха децата от Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 и 3 към КСУДБУМУ, гр. Велико Търново, които спечелиха купата за първо място. На второ място се представиха младежите от ЦНСТДБУ на ул. „Симеон Велики“№3, а купата за трето място бе връчена на РГДР „Ронкали“, гр. Бургас.

„Скъпи деца, Вие сте истинските победители! Днес вие не просто се състезавахте, а показахте смелост, характер, упоритост и спортен дух! Гордейте се със себе си! Ние се гордеем с вас! Бъдете смели. Бъдете упорити. Бъдете добри!“, каза в приветствието си към децата Росица Димитрова- Директор на дирекция на Дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт“ в Община В. Търново.