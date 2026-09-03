Не си изпуснал срока: В НВУ все още има 21 свободни места за курсанти

Националният военен университет „Васил Левски“ обяви, че все още има 21 свободни места за курсанти в различни специализации.

Желаещите могат да се запишат до 4 септември в „Артилерийско инструментално разузнаване“, „Военни комуникационни и информационни системи“, „Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и киберсигурност)“, „Електронно разузнаване и електронна война“, „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“, „Полева артилерия“ и „Инженерни войски“.

Курсът на обучение е 5 години, а след дипломирането си всеки курсант получава две бакалавърски степени: по военната специализация и по гражданска специалност.

Документи се подават в най-близкото военно окръжие или директно в приемните центрове на НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново и Шумен.

„Ако мечтаеш за престижната кариера на офицер в Българската армия, но не успя да се включиш в кандидаткурсантската кампания за учебната 2026/2027 година, сега е моментът да подадеш документите си“, призовават от НВУ.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: НВУ