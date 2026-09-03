От музей “Боженци” канят на празнчен концерт, вход свободен

Заповядайте на празничен концерт в сърцето на Боженци!

На 7 септември от 11:30 часа, Музей „Боженци“ Ви кани на мегдана в Боженци, където ще посрещнем Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“ с концерт, посветен на Съединението на България и 62 години от създаването на Музей „Боженци“ – 62 години грижа за паметта и традициите на това специално място.

Сред каменните улички, старите къщи и живата памет на Боженци ще прозвучат български песни, ще се извият хора и ще си припомним, че традицията е най-красива, когато виждаш, че се пази и предава напред.

Нека да споделим един празничен ден в Боженци така, както го правим най-добре – с песни, танци и много усмивки.

Събитието подкрепя кандидатурата на Община Габрово за Европейска столица на културата 2032.

Очакваме ви! Вход свободен.