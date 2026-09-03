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Есен по еленски
ЕленаОбщество

Правят мармалад от сини сливи, месят „бабини бухти“ и събират старинни рецепти на есенен празник

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Празникът „Есен по еленски“ събира малки и големи на 5 септември от 9.00 часа. Организаторите от Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ в Елена обещават пъстро, ароматно и забавно пътешествие в миналото.

Празникът ще се проведе АИК „Даскалоливница“ и още от сутринта малки и големи ще имат възможност да разберат как се прави вкусен мармалад от сини сливи. На огъня ще бъдат сложени тавите, където ще закъкрят прясно набраните плодове, а във въздуха ще се разнесе позабравения аромат от миналото.

За да бъде празникът още по-вкусен, организаторите са предвидили и месене на „бабините бухти“ по стара рецепта. Крайният резултат се очаква да бъде още по-добър и да отговори на вкусовите желания на всички.

Предвидени са игри и забавления за най-малките, а вкусът на старите гозби ще бъде водещ. По време на празника „Есен по еленски“ ще бъде проведен и конкурс за стара традиционна рецепта. Всеки може да я изпрати предварително на museum_elena@abv.bg или да я донесе на място по време на празника.

„Имате ли рецепта, предавана от вашите майка и баща, баба и дядо? Любимо ястие, приготвяно някога по еленски? Споделете я с нас!“, призовават организаторите.

Михаил МИХАЛЕВ

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