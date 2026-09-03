Проф. Евгени Дюкенджиев разработи система за възстановяване след инсулт в домашни условия

Ученият от Горна Оряховица залага на метод, който раздвижва засегнатите крайници

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА СЪЗДАДЕ СИСТЕМА ЗА БИОНИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ ИНСУЛТ.

Новото му изобретение връща надеждата за нормален живот на хиляди българи, които са останали на легло и дори не смеят да мечтаят за прохождане. Широкото навлизане на метода у нас може да промени значително мрачната статистика, според която около 3511 българи годишно остават напълно неподвижни след мозъчен удар. Заради тежките последствия всички те непрестанно се нуждаят от грижи и помощ от семейството, а държавата отделя милиони за инвалидни пенсии.

Разработката е насочена към прилагане в домашни условия, а идеята е с помощта на специализираното оборудване пациентът да възвърне подвижността на засегнатите от инсулт ръце и крака, дори когато заради парализа все още не може да прави движения сам.

Животозастрашаващото състояние изисква спешно болнично лечение, но след изписване от клиника болните често тепърва започват да се учат отново как да движат крайниците си. Последиците остават дълго време след овладяването на непосредствената опасност и дали поради финансова невъзможност пациентите да посещават рехабилитационни центрове, или други затруднения от битово естество, голяма част от хората остават инвалидизирани до края на живота си.

Самият проф. Дюкенджиев преживява тежък здравословен проблем, който го обездвижил преди време. Лично той изпробвал първи разработката си и благодарение на системата, отново се движи нормално и е напълно пълноценен човек. Решава да помогне и на много други хора, които са покосени от инсулт.

Принципът на работа на системата може да се обясни съвсем просто. Когато пациентът не разполага с достатъчно собствена мускулна сила, съоръжението му помага отвън да извърши движение. Така ръката или кракът могат да бъдат раздвижвани многократно по правилен начин.

Методът използва и способността на мозъка да се приспособява след увреждане. Органът притежава невропластичност, благодарение на която здравите му части могат постепенно да изграждат нови връзки и да поемат част от загубените функции.

При домашна терапия се раздвижва едновременно здравата и засегнатата страна. По думите на учена това е необходимо, защото при обездвижване дори нормално функциониращите мускули започват да атрофират.

Комплексът разполага със съоръжение за раздвижване върху пътека. Пациентът се поставя в специална конструкция, която го държи изправен и позволява натоварването върху краката да бъде контролирано. Така човек, който трудно стои или ходи самостоятелно, може да упражнява движенията, необходими за ходене, в защитена среда.

Според разработката по този начин могат да бъдат направени хиляди движения с помощта на външна енергия, без човекът да се изтощава.

В системата влиза и електрически тренажор за ръце и крака. Той може сам да движи крайниците, когато пациентът не е способен да го прави.

Предвидени са също бионични стелки за корекция на проблеми с ходилата, апарат за лимфодренажен масаж и др.

Проф. Дюкенджиев уточнява, че бионичният метод подпомага двигателното възстановяване, походката и баланса. Посочва още, че при редовно ползване на системата се ускорява метаболизмът и се засилва процесът, чрез който работещите мускули подпомагат връщането на венозна кръв към сърцето.

По думите му системното прилагане може да подпомогне възстановяването на двигателните способности дори месеци и години след прекаран инсулт.

Горнооряховският учен обясни, че системата не е предназначена единствено за хора след мозъчен удар. Тя е подходяща и при пациенти с травми на гръбначния и главния мозък, множествена склероза, периферни невропатии, болест на Паркинсон и др. Дава отлични резултати и при хора, възстановяващи се от тежки фрактури и ортопедични операции.

Зад системата стоят десетилетия работа на проф. Дюкенджиев в областта на биомеханиката и биониката. Той е работил в Българската академия на науките, където е ръководил изследвания в сферата на биопротезирането и антропоморфните роботи. През 1990 г. е обявен за изобретател на годината в България, а преди около десетилетие се прочу със създаването на единствения по рода си у нас комплект от протези за ръце и крака на дете, което е родено без крайници. Самият той пое част от разходите по изработката на протезите.

Галина ГЕОРГИЕВА