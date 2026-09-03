Разказват историята на Боянската църква с изложба във Велико Търново

Историята на Боянската църква „Св. Св. Никола и Пантелеймон” ще бъде разказана в изложба с 23 винилни пана във Велико Търново. Тя ще бъде експонирана в НЧ „Надежда“ и официално открита на 3 септември от 18.00 часа. Изложбата ще остане в старата столица до 30 септември.

Тя е дело на Съюза на архитектите в България в сътрудничество с Националния исторически музей, който е предоставил изходните снимки и текст от възложената му за управление Боянска църква.

„Периодът от два месеца, през които изложбата беше разположена пред Централния дом на архитекта в София, показа нестихващия голям интерес към намиращата се в един от кварталите на София обител. Стана причина и за множество посещения на място. Ето защо САБ реши да покаже експозицията и в други свои дружества в страната, популяризирайки така недвижимото ни културно наследство“, сподели арх. Евгения Кукушева, която е главен редктор в САБ.

Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон” е построена в подножието на планината Витоша. Тя е един от културните символи на България, включена през 1979 г. като културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО под № 42.

„Цар Константин Тих, седнал на българския престол през 1257 година, назначил братовчед си Севастократор Калоян за управител на Средец. Той издигнал свой дом в Бояна и както личи от запазения дарителски надпис на старобългарски език, в 1259 г. изградил втора част, продължение на малката селска църква от ХІ век. Платил за изографисването й“, разказва арх. Кукушева.

Църквата се състои от три последователно иззидани във времето архитектурни обеми по надлъжната й ос изток-запад. Градежът е в така наречен живописен стил, утвърдил се в църковното строителство на столицата Търновград и разпространил се из други центрове на България през периода на Второто царство.

Архитектурният образ на средновековната църква (без притвора) и неговите особености я причисляват към творбите на Търновската художествена школа, с най-висша изява – запазените стенописи от 1259 г..

Третата, възрожденска част, посветена на св. Пантелеймон, е построена в средата на ХІХ в. с дарения на местни жители от село Бояна. Църквата има богата стенописна украса. Установените живописни слоеве са три. Първият е покривал изцяло източната част на храма и датира от ХІ – ХІІ в. Вторият слой е от 1259 г. Боянската църква дължи своята световна известност преди всичко на тези стенописи, които отразяват изключителните постижения на българското средновековно изкуство.

Михаил МИХАЛЕВ