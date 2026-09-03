Росен Върбишки вече е футболист на ФК “Севлиево”

Часове след раздялата с двама защитници – Валентин Цветанов и Мартин Тотев, третодивизионният ФК “Севлиево” подсили отбраната си с млад и талантлив бранител – 21-годишния Росен Върбишки от “Етър ВТ”.

Върбишки е роден в Кнежа на 19 август 2005 г. Продукт е на школата на “болярите” и е завършил Спортно училище „Г. Живков“ в старопрестолната столица. Носител е на Наградата “Трифон Иванов” на Община Велико Търново за 2021 г. За мъжкия отбор на великотърновския клуб дебютира едва на 16-годишна възраст във Втора лига – на 18 март 2022 г. срещу дубъла на “Ботев” (Пловдив).

“Изключително съм доволен от привличането на Росен. Имахме разговори с него още по време на лятната подготовка и се радвам, че той подсилва състава ни в ключов момент, когато ни напуснаха двама защитници. Качествата му пасват идеално на игровия стил, който се опитваме да налагаме от началото на сезона”, коментира старши треньорът на ФК “Севлиево” Ивайло Тодоров.