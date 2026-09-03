Ръст на обявите за работа у нас през август

Обявите за работа в България през август се увеличават с 5,9 процента спрямо юли, сочат данни от месечния анализ на HR компанията и кариерен сайт „Джоб Тайгър” (JobTiger), получен днес в БТА.

Броят на предложенията остава малко под този от юни и е с 9,4 на сто по-нисък спрямо август 2025 г. Ръстът идва въпреки традиционно по-слабата активност през отпускарския август и компенсира значителна част от юлското понижение.

Движението в рамките на самия месец също показва постепенно активизиране. Активните предложения нарастват от около 35 000 в началото на август до над 37 000 в края му. Тенденцията потвърждава възстановяването спрямо юли, без засега да променя по-слабата картина на годишна база.

Една от най-видимите промени през август е обръщането на тенденцията в няколко от секторите, които имаха съществен принос за спада през юли, съобщават от компанията.

Най-съществено е увеличението при „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 726 обяви, или 16,6 на сто спрямо юли. След рязкото намаление месец по-рано секторът възстановява голяма част от загубените позиции.

При производството предложенията са с 416 повече, което представлява ръст от 6,4 процента. В „Търговия и продажби“ увеличението е с 497 обяви, или 5,7 на сто. И в двата сектора август заличава част от юлския спад, но броят на предложенията все още не се връща напълно към нивата от началото на лятото, е посочено в съобщението.

Повече обяви има и в здравеопазването и фармацията – с около 10,5 на сто, строителството – с около 4,4 процента, както и при административните и обслужващите дейности – с около 4,1 на сто.

IT секторът остава почти без промяна, като предложенията намаляват с около 1 процент спрямо юли.

Месечният ръст не променя по-дългосрочната картина. Общият брой на обявите през август остава 9,4 на сто под нивото от същия месец на 2025 г., като разликите между отделните сектори са значителни.

Производството вече е с около 4,4 процента над миналогодишното си равнище, докато при здравеопазването и фармацията броят на предложенията остава практически без промяна.

При хотелиерството и ресторантьорството годишният спад е сравнително ограничен – около 4,1 на сто. При счетоводството, одита и финансите той е около 5,5 процента, а при търговията и продажбите – 9,1 на сто.

Значително по-голяма остава разликата при строителството – около 24 процента, IT – 26 на сто и маркетинга и рекламата – около 29 процента под нивата от август 2025 г.

Раздвижването през август се вижда и на регионално ниво. Най-силен месечен ръст сред шестте наблюдавани областни града има в Русе – около 17,5 на сто. Следват Стара Загора с 10,8 процента и Пловдив с 9,1 на сто.

В София предложенията се увеличават с приблизително 6,9 процента, а в Бургас – с около 5,7 на сто.

Варна е единственият от наблюдаваните градове без ръст. Там броят на обявите остава практически без промяна, с лек спад от около 0,4 процента.

Като дял от всички наблюдавани обяви София остава категорично водеща с около 39 процента, докато останалите наблюдавани градове имат значително по-малки относителни дялове.

През август са отчетени 2472 обяви за дистанционна работа и работа от вкъщи в платформите, за които този показател е наличен.

Това е ръст от около 3,5 на сто спрямо юли, когато дистанционните предложения са били 2389. Увеличението обаче е по-слабо от това на пазара като цяло, поради което делът на дистанционните позиции в наблюдаваната база леко намалява.

На годишна база тенденцията остава отрицателна – предложенията за дистанционна работа са с около 25 процента по-малко спрямо август 2025 г.

IT продължава да има най-голям дял сред тях – около 44 на сто. Следват административните и обслужващите дейности с около 23 на сто и аутсорсинг/BPO с близо 18 процента.

БТА