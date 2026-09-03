С водно бластиране почистват паметници и чешми

С водно бластиране беше почистен Паметникът на загиналите във войните лясковчани.

Бронзовите елементи създаваха проблеми за цялостния облик на монумента. Дъждовете водеха до потичането на струи от замърсяването, които оставяха следи по останалата част от композицията.

„За дейността се доверихме на „AMV Blast“ – фирма с дългогодишен опит в пясъкоструенето, водното бластиране и антикорозионната защита. Целта ни е мястото да бъде поддържано достойно за паметта на хората, чиито имена са изписани върху паметника. Той е не просто елемент от градската среда – той е знак на признателност към лясковчани, които са дали живота си и са останали завинаги в историята на нашия град“, сподели кметът на Лясковец Васил Христов.

Почистена беше и Мазневската чешмичка. От юни тази година след дългогодишно прекъсване от нея отново потече вода. Чешмата е приемана като един от символите на града, а възстановяването й зарадва лясковчани, отраснали край нея.

Михаил МИХАЛЕВ