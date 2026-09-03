Събират средства за ремонта на 165-годишния храм в Шемшево

Инициативен комитет започна кампания за събиране на средства за ремонта на църквата „Св. Димитър“ в Шемшево. За популяризиране на каузата местният жител Светослав Лазаров засне специално видео за храма.

„Приятели, искам да ви представя една кауза, която заслужава нашето внимание и подкрепа. През последните няколко години хората зад тази инициатива са вложили много труд, време и средства – напълно безвъзмездно и с една обща цел: да съхранят и възстановят това свято за селото място. Днес ремонтът е на самия финал! Остава съвсем малко, за да бъде завършено започнатото, и точно сега те имат нужда от нашата помощ“, сподели Лазаров, който наскоро засне видео и за Преображенския манастир.

Преди време инициативна група успя да събере средства за ремонт. През 2023 г. беше направен дренаж, сменени бяха цигли и улуци, боядисана беше част от фасадата, сменени бяха и дограмите. Парите обаче свършиха и ремонтът секна. В момента три от външните стени на църквата имат нужда от подмазване и пребоядисване.

Самият храм е строен през 1861 година, разказа бившият кмет на Шемшево Иван Иванов. По думите му тогава цялото село се включва в градежа на храма. През 90-те години се извършват частични ремонти. Днес каузата е подкрепена и от настоящия кмет на селото Кирил Ангелски.

Дарителска сметка:

IBAN: BG39UNCR70001597059651

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: СДРУЖЕНИЕ „ХРАМ „СВЕТИ ДИМИТЪР“ – ШЕМШЕВО“ ДЗЗД

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Станислав Лазаров