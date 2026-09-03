Съдийски назначения:
Северозападна Трета лига III кръг, 05.09.2026 г. /събота/, 17:00 ч.
ОФК “СПАРТАК ПЛЕВЕН” 2 ГР. ПЛЕВЕН – ОФК”БДИН 1923″ ГР. ВИДИН
1.Иван-Йоанис Атанатос -ГБ
2.Милен Арабаджиев-ПЛ
3.Ивелин Конов-ГБ
4.Георги Василев-ПЛ Д-Т Павел Иванов-ЛЧ
ОФК”ПАВЛИКЕНИ” гр. ПАВЛИКЕНИ – ФК”СЕВЛИЕВО” гр. СЕВЛИЕВО
1.Михаел Павлов-ВТ
2.Георги Георгиев-ПЛ
3.Ивайло Атанасов-ВТ
4.Ивайло Благоев-ПЛ Д-Т Илиян Капарашев-ВТ
ФК”ЕТЪР ВТ” 2 гр. В.ТЪРНОВО – ФК „ЮВЕНТУС-95“ С. МАЛЧИКА
1.Ивайло Бижев-ВТ
2.Александър Апостолов-ВТ
3.Павлин Петков-ВТ
4.Едуард Кендерян-ВТ Д-Т Боян Борисов-ВТ
ОФК‘‘ЛЕВСКИ-2007‘‘ ГР. ЛЕВСКИ – ФК “ЧАВДАР” ГР. ТРОЯН
1.Христо Хинков-ЛЧ
2.Венцислав Банчев-ЛЧ
3.Ивайло Георгиев-ЛЧ
4.Ивайло Петров-ЛЧ Д-Т Емил Горанов-Гб
ФК”ЯНТРА” ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ОФК”АКАДЕМИК” гр. СВИЩОВ
1.Александър Марков-ВТ
2. Кристиян Минков-ВТ
3.Димитър Линков-ВТ
4.Владимир Велев-ВТ Д-Т Николай Василев-ГБ
ОФК”ЛОКОМОТИВ” ГР. МЕЗДРА – ОФК”КОМ-БЕРКОВИЦА” гр. БЕРКОВИЦА
1.Владимир Кирилов-ПЛ
2.Мартин Мачев-ПЛ
3.Денис Христов-ПЛ
4. Славян Добрев ВР Д-Т Бойчо Бойчев-ВР