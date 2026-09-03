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Съдийски назначения:

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Северозападна Трета лига III кръг, 05.09.2026 г. /събота/,  17:00 ч.

 

ОФК “СПАРТАК ПЛЕВЕН” 2 ГР. ПЛЕВЕН – ОФК”БДИН 1923″ ГР. ВИДИН

1.Иван-Йоанис Атанатос -ГБ

2.Милен Арабаджиев-ПЛ

3.Ивелин Конов-ГБ

4.Георги Василев-ПЛ                            Д-Т Павел Иванов-ЛЧ

 

ОФК”ПАВЛИКЕНИ” гр. ПАВЛИКЕНИ – ФК”СЕВЛИЕВО” гр. СЕВЛИЕВО

1.Михаел Павлов-ВТ

2.Георги Георгиев-ПЛ

3.Ивайло Атанасов-ВТ

4.Ивайло Благоев-ПЛ                            Д-Т Илиян Капарашев-ВТ

 

ФК”ЕТЪР ВТ” 2 гр. В.ТЪРНОВО – ФК „ЮВЕНТУС-95“ С. МАЛЧИКА

1.Ивайло Бижев-ВТ

2.Александър Апостолов-ВТ

3.Павлин Петков-ВТ

4.Едуард Кендерян-ВТ                          Д-Т Боян Борисов-ВТ

 

ОФК‘‘ЛЕВСКИ-2007‘‘ ГР. ЛЕВСКИ – ФК “ЧАВДАР” ГР. ТРОЯН

1.Христо Хинков-ЛЧ

2.Венцислав Банчев-ЛЧ

3.Ивайло Георгиев-ЛЧ

4.Ивайло Петров-ЛЧ                                  Д-Т Емил Горанов-Гб

 

ФК”ЯНТРА” ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ОФК”АКАДЕМИК” гр. СВИЩОВ

1.Александър Марков-ВТ

2. Кристиян Минков-ВТ

3.Димитър Линков-ВТ

4.Владимир Велев-ВТ                          Д-Т Николай Василев-ГБ

 

ОФК”ЛОКОМОТИВ” ГР. МЕЗДРА – ОФК”КОМ-БЕРКОВИЦА” гр. БЕРКОВИЦА

1.Владимир Кирилов-ПЛ

2.Мартин Мачев-ПЛ

3.Денис Христов-ПЛ

4. Славян Добрев ВР                        Д-Т Бойчо Бойчев-ВР

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