Шестото издание на образователния лагер „С река на сърцето“ събира деца край Росица

Шестото поредно издание на образователния лагер „С река на сърцето“ ще се проведе край бреговете на река Росица при село Никюп от 4 до 6 септември.

Проявата е насочена към деца, които ще имат възможност по забавен и практичен начин да научат повече за реките, тяхното биоразнообразие и значението на здравите речни екосистеми. Тя е напълно безплатна. Един от основните организатори, Хелен Худжек, разказва, че инициативата се провежда за шеста поредна година, а интересът към нея продължава да расте. „През 2021 г. започнахме като образователен детски лагер.

Оттогава всяка година се стараем да добавяме нещо ново в програмата. Петък и неделя са предвидени повече за свободни занимания, а в събота е основната образователна програма“, обяснява Худжек. Тази година децата ще се запознаят с рибите, дънните безгръбначни и останалите обитатели на реката. Ще научат повече и за геоморфологията на реките – как се променят те и какво се случва, когато човешката намеса променя естествения им ход. Предвидени са наблюдения с микроскоп, занимания, свързани с риболов, спорт и творчество.

За любителите на водните приключения ще има и спускания с каяци по спокойните води на Росица.

„Ще направим и лодки от естествени материали, които децата ще могат да пуснат в реката. Стараем се всяка година да има нови неща. Каяците и риболовът са традиционна част от лагера, но добавяме и нови модули“, разказва организаторът. Очаква се в инициативата да се включат над 30 деца с техните родители или придружители. Сред участниците през годините има деца от региона, Велико Търново, Никюп, Ресен и други населени места. Част от тях се връщат всяка година. „На децата им харесва лагерът и още след края му ни пишат и питат дали ще има следващо издание. Повече от половината участници се връщат отново. Ще участват и децата от Училището по изкуства и занаяти в с. Русаля“, допълва Хелен Худжек.

Образователната програма е организирана в различни групи, които ще преминават през отделни станции с разнообразни занимания. Сред водещите цели е децата да научат повече за реките, да разберат как да ловят риба, без да вредят на рибните популации, и да осъзнаят защо опазването на речните екосистеми е важно. Всеки желаещ ще може да разпъне палатка и да прекара нощта под открито небе, сред природата и приятели. Инициативата цели не просто да запознае децата с природата, а да изгради у тях отношение и отговорност към реките и живите организми, които ги обитават.