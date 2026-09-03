Ценови шок преди 15 септември! Раница във Велико Търново стигна 98 евро

В книжарниците дерат кожи на родители с огромно поскъпване на учебните пособия

ОТ 45 ДО 98 ЕВРО ЗА УЧЕНИЧЕСКА РАНИЦА ПРЕДЛАГАТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. С тази драматична ценова реалност се сблъскват родителите в старата столица преди 15 септември.

Подготовката на ученик за новата учебна година се превръща в сериозен удар по семейния бюджет, а поскъпването предизвика възмущение сред майките и татковците.

Проверка на „Борба“ показа, че само чантата на детето може да погълне полагащата се от държавата финансова помощ за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Сумата за подкрепа през първия срок е 76 евро, а вторият транш реално идва през пролетта и отново е толкова.

Продавач-консултантите обясняват, че цената на раниците зависи от картинката, големината и марката. Най-скъпи са т.нар. ергономични, които разпределят равномерно тежестта върху гърба и раменете на малчугана и предпазват от изкривяване.

Малка тетрадка с широки редове и 60 листа струва 1 евро, а голям формат – 2,30 евро. Нотна тетрадка се предлага за 0,42 евро.

За стандартен комплект от 12 флумастера родителите плащат 7,24 евро, а пакет пластилин с 6 цвята е на цена от 6,08 евро.

Зареден несесер с химикали, острилка, гумичка, моливи и флумастери върви в книжарниците по 14,60 евро. Празният моливник струва 5 евро.

Пластмасова папка за съхранение на учебници и тетрадки се продава по 2,66 евро, а напълно обикновена ножичка за учебния предмет „Технологии и предприемачество“ се продава по 3,52 евро.

Блокчетата за рисуване и апликации надхвърлят 1,50 евро.

С това обаче не се изчерпва подготовката на учениците, тъй като след първите родителски срещи майките и татковците следва да купят и допълнителни помагала по основните учебни предмети. Когато към сметката се добавят и разходите за дрехи и обувки, ситуацията излиза извън контрол.

Някои от родителите, с които екипът ни се срещна в проверените търновски книжарници, заявиха, че ще подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите и НАП за необосновано поскъпване на учебните пособия.

Други признаха, че ще прибегнат до бърз кредит, тъй като не вярват, че евентуално сезиране на компетентните институции ще има ефект.

Не липсваха и клиенти, които споделиха, че ще сравняват цените в книжарниците в града и ще напазаруват най-изгодните артикули.

Галина ГЕОРГИЕВА