Спипаха непълнолетни с крадени велосипеди, група младежи обикалят парковете и хулиганстват

Криминалисти от Велико Търново установиха група непълнолетни с крадени велосипеди.

Около 02:00 ч. на 2 сепетмеври в полицейското управление е получен сигнал за младежи, които обикалят града с откраднати велосипеди. Групата е била засечена в района на парк „Дружба“ и екип на полицията незабавно е бил насочен към мястото. Засечени са седем лица на възраст 15 – 16 г. Установени са и три велосипеда, за които непълнолетните признали, че са ги взели от вход на жилищен блок в квартал „Слънчев дом“ и намерението им било, след като ги покарат, да ги върнат. Младежите са отведени в полицейското управление за снемане на обяснения. Разпитани са и родителите им. Велосипедите са иззети, а по случая е образувана преписка за кражба. На родителите предстои да бъдат съставени актове по Закона за закрила на детето със съответните парични санкции.

По този повод и във връзка с информация в социалните мрежи за младежи, които вечер се събират в парковете в централната градска част и извършват хулигански прояви, в периода 1 – 15 септември са разпоредени засилени полицейски проверки в парковете „Дружба“, „Марно поле“ и „Майка България“.

За съмнителна група ученици, които обикалят около блоковете и гаражите в квартал “Колю Фичето” алармираха и живущи в квартала. Те споделиха, че момчетата и момичетата се държат арогантно и ритат паркирани автомобили.

От полицията призовават родителите да бъдат по-отговорни към децата си и да спазват Закона за закрила на детето, според който непълнолетни лица, след 22:00 ч. могат да бъдат навън само с придружител.

Веселина АНГЕЛОВА