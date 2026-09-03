Търновска фирма ще реставрира Паметника на свободата на Шипка за 7 млн. евро до 2029 г.

Паметникът на свободата на връх Шипка затвори за посетители. Започна мащабната консервация и реставрация на един от най-значимите национални символи на България. Изпълнител на проекта е великотърновската компания „Билдинг комфорт“.

Реставрационните дейности започнаха на 3 септември 2026 г. и ще се извършват в рамките на три строителни сезона заради специфичните и тежки климатични условия на Шипченския проход.

Предвиденият срок е 642 календарни дни, като при нормално изпълнение ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 г. За целия период вътрешността на монумента ще остане затворена за посетители.

Какво ще бъде обновено

Реставрацията обхваща както фасадите, така и вътрешните пространства на Паметника на свободата. По фасадите ще бъдат подновени фугите между каменните блокове, ще бъдат подменени силно амортизирани камъни и ще бъдат възстановени оловните обшивки.

Предвиден е основен ремонт на стълбището към северния вход, както и реставрация на двете входни врати. Един от основните проблеми, които проектът трябва да реши, е проникването и натрупването на влага в монумента. За подобряване на естествената циркулация на въздуха ще бъдат отворени отново 21 първоначално проектирани вентилационни отвора, които ще бъдат обезопасени със защитни решетки.

Във вътрешността ще бъдат премахнати допълнително полаганите през годините изолационни материали и смеси. Целта е да бъде разкрит автентичният каменен градеж и да се подобри възможността стените да „дишат“.

Проектът предвижда още обновяване на електрическите инсталации, осветлението, видеонаблюдението, пожароизвестяването и охранителните системи.

Ще бъдат реставрирани и скулптурните композиции в костницата.

След приключването на ремонта е предвидено и обновяване на постоянната музейна експозиция.

Великотърновската „Билдинг комфорт“

Изпълнител на строително-реставрационните дейности е „Билдинг комфорт“ – компания, регистрирана във Велико Търново. Дружеството е избрано след процедура за обществена поръчка за консервация, реставрация и строително-монтажни работи по Паметника на свободата.

Договорът е сключен през януари 2026 г., а стойността му е около 13,5 млн. лева.

Фирмата има опит в строителни и реставрационни дейности, включително по обекти с културно-историческо значение, както и няколко обекта за саниране в старата столица..

По публично достъпни фирмени данни съдружници в „Билдинг комфорт“ са Венета Иванова Костадинова –

съпруга на покойния Камен Костадинов – силна личност в ДПС, и Борислав Иванов Атанасов, а управител на дружеството е Андрей Станков Тодоров.

Шипка през юбилейните години

Затварянето на Паметника на свободата съвпада с два важни юбилея за българската история. През 2027 г. се навършват 150 години от Шипченската епопея, а през 2028 г. – 150 години от Освобождението на България.

Въпреки че посетителите няма да могат да влизат в самия монумент, историческият комплекс на Шипка остава място за поклонение, памет и национални чествания. Ръководството на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ посочва, че юбилейните годишнини ще бъдат отбелязани достойно. Реставрацията има за цел да съхрани Паметника на свободата и да осигури възможност той да бъде посещаван и от бъдещите поколения.

След приключването на дейностите през 2029 г. един от най-разпознаваемите символи на България трябва да посрещне посетителите с обновен монумент и нова музейна експозиция.

Стилян НАЙДЕНОВ

Изображението е генерирано от ИИ