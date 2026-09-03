Вашият хороскоп за петък и почивните дни /4-7 септември/

Петък ни отваря нови хоризонти и ни зарежда с вдъхновение, осигурете си повече движение и приятни емоции през почивните дни

4 септември. Луната е в Близнаци и е в съвпад с Уран. Нека приемем идеите на хората около себе си, колкото и нестандартни да ни се струват. Денят е изключително хармоничен и ни носи възможност да свършим голяма част от задачите си точно преди по-дългия уикенд.

5 септември. Луната е в Близнаци, а напрегнатите й аспекти с Меркурий и Нептун могат да ни накарат в съботния ден да си кажем някои думи накриво, без да се осланяме на разума си, а само на емоцията. Това ще е за кратко. Луната и Венера са в хармоничен аспект, обещаващ една по-спокойна вечер и щастие в любовта.

6 септември. Луната е в Рак и е в съвпад с Марс. Денят носи сили и енергия, които да насочим в любимите си дейности през почивните дни. Неделята е богата на щастливи моменти. Опитайте да се занимавате с физическа активност, за да изразходите натрупаната енергия.

7 септември. Бонус почивният ден в понеделник идва с Луна в Рак, която е в опозиция с Плутон. Внимавайте с емоциите и не позволявайте на дребни междуличностни разногласия да бъдат повод за голямо сърдене и кавги, от които никой няма нужда. Подгответе се за новата работна седмица.

ОВЕН

Силно енергични сте

4 септември. Изключително успешен петък, в който мисълта ви тече бързо. С лекота намирате нестандартни решения и приключвате с важните задачи, за да влезете в уикенда с напълно чиста глава.

5 септември. Внимавайте как общувате сутринта – острият тон може бързо да засегне някого. Дайте си време да размислите, преди да отговорите. Вечерта ви ви носи прекрасни мигове у дома и романтично настроение.

6 септември. Неделята ви зарежда с физическа сила и желание за действие. Не оставайте на едно място – излезте сред природата, спортувайте или се отдайте на хоби, което ви носи истинска радост.

7 септември. В почивния ден се пазете от дребни търкания у дома. Някой може да се опита да наложи мнението си, но вместо да влизате в спорове, запазете самообладание и си осигурете време за пълноценна почивка.

ТЕЛЕЦ

Повярвайте на предложението

4 септември. Денят е идеален за уреждане на рутинни и практически въпроси. Ако се доверите на предложение от колега или приятел, макар и да ви изглежда необичайно, ще си спестите много време и усилия. Повярвайте.

5 септември. Възможно е сутринта да се почувствате разсеяни или да разберете погрешно нечии думи. Не бързайте да правите заключения. Следобед хармонията се връща, а вечерта носи уют, вкусна храна и любов.

6 септември. Заредени сте с желание за разходки, кратки пътувания и общуване. Неделята е богата на приятни емоции, ако промените малко познатия си маршрут и си подсигурите повече движение.

7 септември. В понеделник са възможни леки разминавания с близките относно плановете за деня. Не превръщайте дребните детайли в повод за кавги – проявете търпение и се подгответе спокойно за работния ритъм.

БЛИЗНАЦИ

Внимавайте с емоциите в събота

4 септември. Вие сте в стихията си – бързо мислещи, чаровни и пълни с оригинални идеи. Петък ви дава възможност да отметнете с лекота всичко изостанало и да започнете почивката си със спокойствие. Ще се справите с всичко.

5 септември. Внимавайте с думите в първата половина на деня, защото емоциите могат да ви изиграят лоша шега. Не казвайте нищо под влияние на страстите. Към края на деня настроението се оправя и ви очаква една приятна вечер.

6 септември. Неделята носи тонус и желание да зарадвате себе си с нещо хубаво. Спортът или физическата работа у дома ще ви действат разтоварващо и ще премахнат насъбраното напрежение.

7 септември. Пазете се от излишни финансови разходи или спорове с близки за пари в понеделник. Не позволявайте на дребните несъгласия да развалят празника ви – насочете мислите си към предстоящата седмица.

РАК

Освободете съзнанието си за почивните дни

4 септември. Добре е да разчитате на интуицията си в петък почти за всичко. Денят е подходящ да приключите със служебните задължения по един по-различен и по-лек начин, освобождавайки си съзнанието за почивните дни.

5 септември. Възможно е сутринта да се почувствате леко засегнати от нечие изказване. Не се затваряйте в себе си – до вечерта атмосферата напълно ще се изчисти и ще се насладите на уют и споделеност.

6 септември. Прекарайте неделя изцяло по свой вкус. Усещате прилив на сили, самоувереност и хъс. Посветете деня на любимите си хора и занимания, които ви карат да се чувствате живи и енергични.

7 септември. В почивния понеделник се пазете от желанието да контролирате всичко около себе си. Не превръщайте битовите дреболии в причина за сърдене. Отпуснете се и си дайте право на релакс.

ЛЪВ

Имате нужда да останете сами за малко

4 септември. Петък ви носи идеи и подкрепа от приятели или колеги. Общите усилия ще ви донесат бърз успех и ще ви позволят да приключите с ангажиментите си много по-рано от очакваното, а останалото време да инвестирате в срещи и добро настроение.

5 септември. В събота внимавайте да не преувеличите някоя ситуация с близък или пък да не разнесете грешна клюка. Не влизайте в излишни обяснения. Вечерта носи романтична атмосфера и прекрасни възможности за забавления.

6 септември. Неделята изисква да обърнете внимание на вътрешния си свят и да забавите малко темпото. Разходка сред природата или спорт на открито ще ви помогнат да изразходвате насъбраната енергия.

7 септември. В понеделник може да усетите вътрешно раздразнение или желание да останете за малко насаме. Не се противопоставяйте на близките си за дреболии – съберете сили за предстоящите работни дни.

ДЕВА

Свършете работата и започнете уикенда

4 септември. Изключително успешен и организиран петък. Имате шанса да покажете най-доброто от себе си на работното си място, да въведете пълен ред и да си осигурите абсолютно спокойни почивни дни.

5 септември. Сутрешните часове могат да донесат леко объркване или разсеяност в общуването. Не бързайте да критикувате хората около себе си. Вечерта носи успокоение, топла атмосфера и приятни мигове.

6 септември. Неделята е богата на щастливи мигове в компанията на близки приятели. Използвайте тонуса си за съвместни инициативи, разходки, спорт или организиране на приятно събитие.

7 септември. В понеделник избягвайте да налагате вашето виждане за нещата у дома. Понякога прекалената взискателност ражда кавги. Проявете гъвкавост и се настройте позитивно за идната седмица.

ВЕЗНИ

Силна енергия в неделя

4 септември. Петък ви отваря нови хоризонти и ви зарежда с вдъхновение. С лекота довършвате задачите си, защото мислите ви вече са насочени към интересни занимания и развлечения през почивните дни, които този път са с един повече.

5 септември. Пазете се от емоционални изказвания в събота сутрин, особено по отношение на бъдещи планове. Скоро всичко ще се подреди, а вечерта ще ви донесе щастливи изживявания, чар, романтика и хармония.

6 септември. Неделята ви носи много енергия за постигане на лични цели или за спорт. Активният отдих ще ви действа изключително добре и ще подсили доброто ви настроение.

7 септември. Почивният понеделник може да донесе леко напрежение между вашите лични желания и очакванията на близките ви. Намерете компромис, за да не си разваляте празника с излишно сърдене.

СКОРПИОН

Приемете едно нестандартно мислене

4 септември. Петък ви дава възможност бързо да разрешите казус, който доскоро ви е притеснявал. Приемете нестандартно решение или помощ от друг човек – това ще ви спести много излишни грижи.

5 септември. В събота е възможно да реагирате по-остро на забележка, отправена от някого около вас. Не влизайте в конфликти, защото напрежението бързо ще отмине. Вечерта носи отпускане, уют у дома и топлина в личния живот.

6 септември. Енергична и динамична неделя, подходяща за пътуване, откриване на нови места или спорт. Физическото движение ще ви помогне да се освободите от натрупания стрес и да се заредите с позитивен поглед върху нещата.

7 септември. В понеделник избягвайте да се инатите за дреболии у дома или с роднини. Не оставяйте дребните разногласия да прераснат в студена война. Отпочинете си пълноценно преди новата седмица.

СТРЕЛЕЦ

Спестете си крайните думи

4 септември. Ден за активно сътрудничество. Всичко в петък ще върви много по-леко, ако работите в екип и изслушвате свежите идеи на хората около вас. Приключвате задачите с усмивка.

5 септември. В събота сутрин са възможни малки разминавания с партньора или близките. Спестете си крайните думи. Вечерта ви поднася прекрасни мигове, романтични изненади и хармония.

6 септември. Неделята ви зарежда със страхотен тонус и желание за приключения. Спорт, разходка сред природата или динамични забавления ще направят деня ви наистина щастлив и незабравим.

7 септември. В понеделник внимавайте с финансови въпроси или разпределяне на задачите у дома. Не задълбочавайте споровете за дребни неща. Използвайте деня за пренастройване към работния ритъм, който следва от утре.

КОЗИРОГ

Изразходвайте натрупаната енергия

4 септември. Днес сте доста организирани и целенасочени. Ще се справите с рутинната си работа със завидна бързина. Това ще ви осигури възможност да започнете дългия уикенд абсолютно спокойни, че сте свършили всичко важно и спешно.

5 септември. Напрежението през деня може да доведе до битови разминавания или дребни пречки у дома. Дайте си време да се успокоите. Вечерта ще ви донесе възможност да се отпуснете и да си отпочинете от натрупаното напрежение.

6 септември. Неделята акцентира върху важните за вас хора. Денят е идеален за съвместни занимания, активен отдих или спорт с половинката или приятели. Така ще изразходите доста от енергията, която имате днес.

7 септември. В понеделник се пазете от желанието да контролирате всяко действие на близките си. Проявете спокойствие и разбиране, за да запазите мира у дома и да съберете сили за идващата работна седмица.

ВОДОЛЕЙ

Вдъхновение и радости

4 септември. Денят ви носи вдъхновение, усещане за радост и творчески импулс. Петък е идеален да изненадате околните с креативно решение и да приключите с ангажиментите си предсрочно. Затворете компютъра по-рано и започнете почивните дни.

5 септември. В събота внимавайте с изказванията си пред приятели – думите ви могат да бъдат тълкувани погрешно. Не задълбочавайте темата. Вечерта ви предлага чудесни възможности за удоволствия. Излезте с приятели на по чашка.

6 септември. Неделята ви дава много физическа сила и желание за полезна работа или спорт. Изразходвайте енергията си в движение – това ще подсили здравето ви и ще ви донесе пълно удовлетворение.

7 септември. Почивният понеделник може да донесе леко раздразнение, ако плановете ви не се осъществят точно според очакванията. Приемете промените с усмивка и използвайте деня за почивка.

РИБИ

Силна подкрепа от семейството

4 септември. Петък ви носи чудесни условия в дома и семейството. Добра новина вкъщи ще ви зарадва и ще ви помогне да се справите с работата си днес без проблем, както и да започнете по-дългия уикенд по-рано от края на работното време.

5 септември. В събота сутрин може да се усетите по-чувствителни или разсеяни. Не приемайте думите на другите твърде лично. Вечерта носи топлина, условия за прошка и споделени искрени емоции.

6 септември. Неделята е богата на щастливи мигове, творческо вдъхновение и радост с любими хора или деца. Денят е чудесен за активни занимания, забавления и прекарване на време на открито. Радвайте се на хубавото септемврийско време.

7 септември. В понеделник се пазете от дребни търкания с близки или приятели. Не позволявайте на негативни мисли да засенчат почивния ви ден – подгответе се спокойно за задачите през новата седмица.

Хороскоп за родените на 4 септември – Честит рожден ден! Предстои ви година на неочаквани и бързи промени, които ще ви донесат нова свобода. Бъдете отворени към модерни идеи и не се страхувайте да счупите старите шаблони. Годината предвещава напредък.

Хороскоп за родените на 5 септември – Честит рожден ден! Новата ви лична година ще ви научи на по-добра комуникация и баланс между разума и емоциите. Очаква ви период на дълбока лична трансформация и изчистване на взаимоотношения. Всичко това ще ви донесе истинска хармония и любов.

Хороскоп за родените на 6 септември – Честит рожден ден! Предстои ви изключително динамична и продуктивна година, заредена с много физическа сила и психическа мотивация. Всичко, с което се захванете със страст, ще ви донесе успех. Пазете се само от прекомерна импулсивност.

Хороскоп за родените на 7 септември – Честит рожден ден! Вашата нова година носи преосмисляне на личната ви сила и нужда от поставяне на повече граници. Ще се научите как да се освобождавате от излишния контрол и драми, за да изградите по-здрави, чисти и дълбоки взаимоотношения с хората около себе си.

Тодор Емилов-Тео