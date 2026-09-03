Великотърновският университет участва в международното лятно докторантско училище на OpenEU в Хага

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ взе активно участие в международното лятно докторантско училище OpenEU International Summer School „Learning and Innovation for Resilience in Sustainability“, което се проведе от 28 до 30 август 2026 г. в Хага, Нидерландия.

Университетът беше представен от доц. д-р Катерина Дончева от Педагогическия факултет, ас. Дебора Николова от Филологическия факултет и ас. Даниел Босилков от Философския факултет.

Доц. д-р Катерина Дончева проведе обучение по статистически методи в педагогическите и хуманитарните изследвания, посветено на подготовката, обработката и анализа на емпирични данни.

Ас. Дебора Николова представи научно изследване върху медийния дискурс и езика на емоциите, а ас. Даниел Босилков – изследване, посветено на родителските стратегии за справяне при отглеждането на деца с разстройства на невроразвитието. Представените теми предизвикаха интерес и активни дискусии сред участниците.

Тридневната програма събра докторанти и преподаватели от европейски университети и включваше теми, свързани с устойчивостта и интердисциплинарността в научните изследвания, научната комуникация, публикационния процес, кариерното развитие на младите учени и отговорното използване на изкуствения интелект.

Участието на Великотърновския университет в инициативата допринася за развитието на международните академични контакти, академичната мобилност и интердисциплинарното научно сътрудничество, като същевременно предоставя на младите изследователи възможности за обмен на знания, идеи и добри практики с техни колеги от различни европейски университети.

Снимка: ВТУ