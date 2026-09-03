“Виолетовите“ приемат ЦСКА-2 в неделя, феновете избират Футболист №1 на месеца

Домакинство срещу втория отбор на ЦСКА предстои на „Етър ВТ“ след гостуването на „Вихрен“ в Сандански тази вечер. „Виолетовите“ посрещат „армейците“ в неделя, 6 септември, мачът е от 19:00 ч. на стадион „Ивайло“.

Главен съдия е Георги Спасов с асистенти Иван Иванов и Алекс Крушков, четвърти е Сезер Сабриев, а съдийски наблюдател – Стефан Йорданов. Междувременно Дисциплинарната комисия на БФС глоби „Етър ВТ“ със 77.5 евро за нерегламентирано използване на факли от агитката, а старши треньорът Иван Иванов е санкциониран със 105 евро заради получения картон.

Непосредствено преди мача с ЦСКА-2 ще бъде награждаването на победителя в анкетата на феновете за Футболист на месец август.

Фен клуб “Етър” стартира анкетата си за избиране на Футболист на месеца. Тя ще се провежда в края на всеки месец, като победителят ще получава специална статуетка.

Гласуването в анкетата е в ход и става на следния линк: https://strawpoll.com/1Mnwkav3An7

„Дайте глас за своя играч на месец август (включва и един мач през юли). Изборът е между футболисти, записали поне 45 минути през периода. В скоби до имената на футболистите са посочени мачовете, в които са участвали/мачовете, в които са започнали като титуляр/изиграни минути/брой отбелязани голове“, поясниха от Фен клуб „Етър“.

Гласуването приключва в събота, 5 септември, в 13.00 часа.