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Образование

Плажните волейболисти от ВТУ триумфираха на XXIV национални летни игри

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Студентският отбор по плажен волейбол на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ спечели първото място на XXIV национални летни игри „Летен университет“, които се проведоха в Китен.

Студентите от Велико Търново показаха спортен дух, хъс, упоритост и истинска воля за победа, заслужено достигайки до върха.

Над 650 студенти от 33 висши училища от цялата страна участваха в 24-тото издание на Националните летни студентски игри „Летен университет“, организирани от Националното представителство на студентските съвети . В продължение на седем дни Китен се превърна в център на студентския спорт, състезателния дух, образователните инициативи и студентското самоуправление.

плажен волейбол

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ

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