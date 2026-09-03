Всички носители на трофея „Трифон Иванов“ се включват в десетото издание на турнира

В 9:00 часа на 10 септември /четвъртък/ ще започне десетото издание на футболния турнир за деца „Трифон Иванов“. В надпреварата в памет на железния защитник на стадион „Ивайло“ ще се включат шест отбора, разпределени по жребии в две предварителни групи. Турнирът е за момчета, родени след 1 януари 2014 година. В първа група са тимовете на ЦСКА – София, „Локомотив“ (Г. Оряховица) и „Левски“ (Лясковец). Във втора група стартират „Левски“ (София), „Лудогорец“ (Разград) и „Етър ВТ“.

Първите мачове са: “Локомотив“ (ГО) – „Левски“ (Лясковец) и “Лудогорец“– “Етър ВТ“. От 10:20 часа играят ЦСКА – “Локомотив“ и “Левски“ (София)– “Лудогорец “, а от 11:40 ч. “Етър ВТ“ – „Левски“ (София) и „Левски“ (Лясковец)- ЦСКА. След това е предвиден обяд и почивка за младите футболисти, които ще се върнат на терена от 15:30 ч. за мачовете за 5-6 и 3-4 място. В 16:30 часа е финалната среща, а от 17:30 часа- награждаването.

Първото издание на спортното събитие в памет на Трифон Иванов бе спечелено от „Лудогорец“, следващите четири – от „Левски“ (София), а през 2022, 2023, 2024 и 2025 година купата стана притежание на момчетата от школата на ЦСКА -София. По традиция се връчва и индивидуален приз „Трифон Иванов“. Миналата година финалът между ЦСКА и „Лудогорец“ бе решен с дузпи /5:4/, след 1:1 в редовното време, а приза „Трифон Иванов“ получи Александър Методиев от ЦСКА.