Жители на Леденик негодуват за спрени автобусни курсове до селото

Жители на Леденик изпратиха протестно писмо до кмета на Велико Търново заради твърдения на шофьори по линия номер 6, че предстои спиране на последния курс от старата столица до селото в 20.30 часа в работните дни.

„Към настоящия момент не ни е известно да е предоставена официална информация от Община Велико Търново за тази промяна, нито да е посочено конкретно правно и административно основание за нея. За жителите на с. Леденик този курс е от съществено значение. Значителна част от хората работят във Велико Търново и приключват работа в часове, които налагат използването именно на последния курс. Преустановяването му би оставило граждани без нормална възможност за придвижване до домовете им“, пише в писмото до кмета.

По думите на жителите като причина за евентуалното преустановяване на курса се посочва недостатъчният брой пътуващи.

„Считаме, че подобен аргумент следва да бъде разгледан с особено внимание, тъй като съществуват сериозни основания да се постави под въпрос дали наличните данни реално отразяват потребността на населението от тази транспортна услуга“, казват още в писмото, което е подписано от Милкана Морчева.

По думите й нееднократно жители на Леденик са ставали свидетели и са сигнализирали за случаи, при които автобуси по линия № 6 не спират на спирки в посока селото, въпреки че там има чакащи пътници.

„Има случаи, при които автобусът преминава покрай спирка с чакащ граждани, без да спре, в резултат на което хората не могат да използват предоставяната транспортна услуга. Същевременно при движението в посока Велико Търново се наблюдава практика автобусите да спират на определени спирки в града основно когато има пътници за слизане. Това поражда основателния въпрос дали действителният брой на пътуващите по линията не е повлиян от начина, по който тя фактически се обслужва“, питат гражданите.

Според тях не е коректно недостатъчният брой пътници да се използва като аргумент за спиране на линията. Те настояват да бъде извършена незабавна проверка дали действително е взето решение за преустановяване на курса и да бъде посочено конкретното правно и административно основание за евентуалното преустановяване.

Решение за спиране на линията обаче няма, тъй като промените в транспортната схема не бяха гласувани на последното заседание на Общинския съвет, а бяха временно изтеглени от кмета Даниел Панов. Причина за това стана необходимостта от повторно разглеждане на линиите и удовлетворяване на желанията както на пътниците, така и на превозвачите.

Екип „Борба“