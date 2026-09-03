Жулиян Иванов и Панайот Пасков бележат за победата на “Локомотив” над “Добруджа”

Отборът на „Локомотив“ (Горна Оряховица) постигна победа с 2:0 срещу коравия тим на „Добруджа“ в поредния кръг от първенството на Втора лига. „Железничарите“ изиграха тактически зрял мач и зарадваха верните си привърженици с трите точки.

Срещата започна с мощен домакински натиск. Още в първите минути играчите на „Локомотив“ пропуснаха две отлични ситуации за отбелязване на гол, загатвайки за високия си ритъм. Логичното се случи още в 5-ата минута, когато Жулиян Иванов откри резултата в полза на домакините.

През второто полувреме гостите от Добрич се активизираха в търсене на изравняване и създадоха няколко наистина опасни положения. Домакините приеха играта в по-задна линияполовината си и разчитаха на добре организирана защита.

Печелившият ход за „Локомотив“ дойде в 80-ата минута. При бърза контраакция Панайот Пасков хладнокръвно реализира втори гол, с което взриви трибуните и окончателно донесе спокойствието за своя тим. С този успех „железничарите“ добавиха важни три точки към актива си и се изкачиха до 10-о място с актив от 10 пункта.