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полски тръмбеш
ОбществоПриложение Полски Тръмбеш

На 8 септември в “Полски Тръмбеш” очаквайте…

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  • Поздрав от в.и.д. кмет Росен Русанов и председателя на ОбС Маринета Кузманова за празника на града
  • Изгражда се ново футболно игрище в комплекс „Добри Динев” за 1,1 млн.евро
  • 12,4 млн.евро е бюджетът на община Полски Тръмбеш
  • 120 млади таланти пяха на “Полските щурчета – 26”, гранпри връчиха на 11-годишна от Шумен
  • Готов е първият саниран жилищен блок в Полски Тръмбеш
  • Димитър Чотов кръстен на екватора с морското име Бича акула
  • Приключи проект за зелена енергия и мобилност за 93 000 евро
  • Още две улици напълно ремонтирани за 730 000 евро
  • Младо семейство организира тридневен лагер за деца в Обединение
  • Софтуерен инженер и любител фотограф е сред най-младите кадри в Общината
  • 33 г. една от емблемите на града е общинският хотел „Есперанто”
  • 6 казана булгур и 55 златни медала раздадоха на Деветия празник на царевицата в Страхилово

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