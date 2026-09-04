Бюджетен рекорд за Великотърновска област: 10-те общини с повече средства за развитие

Местната власт ще разполага с повече средства, но и с повече отговорности за развитието на населените места

Рекорден бюджет от над 105 млн. евро има община В. Търново. Очаква се да бъде приет от общинските съветници на извънредна сесия, която ще се проведе на 14 септември. Близо 15 млн. евро са постъпленията от местни данъци и такси.

Приходите и разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 72 229 995 Е, в това число текущи разходи в размер на 70 528 746 Е и капиталови разходи – 1 701 249 евро.

Местните постъпления за хазната са в размер на 32 771 522 евро, в това число текущи разходи 27 055 260 евро и капиталови – 5 716 262 евро. Паричните постъпления от фонд „Приватизация“ през 2026 г. в размер на 110 000 евро ще се разходват за капиталови разходи, разясняват от Общинска администрация.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2026 г. е в размер на 42 791 581 евро. 2 528 700 евро е целева субсидия от републиканския бюджет, а 130 543 евро от местни продажби. 3 024 151 евро са от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново, 822 698 евро са от преходен остатък по бюджета. 26 917 542 евро са от сметки за средства от ЕС и други международни програми и проекти.

1 257 647 евро се очаква да дойдат от преходен остатък от целеви трансфери от централния бюджет и други. Според разчетите 8 110 300 евро ще бъдат набавени от други извънбюджетни средства. Именно последната графа на „другите“ е най-спорна при приемане на Инвестиционната програма, защото предвидените за финансиране проекти със средства „други“ обикновено така и не се реализират.

Най-сигурни са собствените бюджетни средства, тези от инвестиционната програма на държавата и парите от европейските програми, останалите проекти остават често в сферата на добрите пожелания.

Общинските съветници трябва да вземат решение и за максималния размер на нов общински дълг, който може да бъде поет, а именно в размер на малко над 4 млн. евро.

СВИЩОВ

В Свищов вече приеха бюджета си на извънредно заседание на Общинския съвет. Той е в размер на 29 354 000 евро.

Според кмета Генчо Генчев бюджетът е балансиран и устойчив и ще завърши успешно своето изпълнение по отношение на всички разходни политики. Той увери общинските съветници, че финансовата година ще приключи без просрочени задължения и ангажименти към трети донори.

Генчев обясни, че ръстът на бюджета се дължи на допълнителните увеличения на делегираните от държавата дейности, които се увеличиха спрямо минималната работна заплата.

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Общинският съвет прие единодушно бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2026 г., който е в размер на 12 435 000 евро. За делегирани от държавата дейности заложените в бюджета средства са в размер на 7 152 256 евро, разпределени в различни общински функции и дейности. Инвестиционната програма е за 6 830 663 евро. Средствата са за придобиване на дълготрайни активи и основни ремонти в община Полски Тръмбеш.

ЛЯСКОВЕЦ

11 948 561 евро е бюджетът на Община Лясковец за 2026 г. Той беше гласуван от местния парламент. Приети бяха още годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец и сметките за средства от Европейския съюз за 2025 година, както и отчет за състоянието на общинския дълг за същия период.

ЕЛЕНА

Финансовата рамка на бюджета на община Елена за 2026 г. е в размер на 17 407 129 евро. Според разчетите от тях 10 002 246 евро са за държавни и 7 404 883 евро за местни дейности.

Съветниците одобриха предложение относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина от гори – общинска собственост, в землищата на селата Тодювци, Мийковци, Дрента и Илаков рът. Според предложението 30 процента от постъпленията след продажба ще се използват за дейности от местно значение за съответните селища.

ЗЛАТАРИЦА

Общинският съвет в Златарица прие бюджета на общината за 2026 година, той е в размер на 5 367 360 евро. Общинските съветници определиха и заплатата на кмета, както и на кметовете в населените места. Общинският съвет актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за настоящата година.

Предстои останалите общини от областта също да приемат бюджети за 2026 г.

Екип „Борба“

Сн. Светослав ЛАЗАРОВ