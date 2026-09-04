Депутатът от В. Търново проф. Янка Тянкова: „Предприехме стъпки за ограничаване на „дела шамари“ срещу журналисти“

Вижда се краят на съдебния тормоз над репортери и активисти

„ПРЕДПРИЕХМЕ ПЪРВИТЕ РЕАЛНИ СТЪПКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА Т.НАР. „ДЕЛА ШАМАРИ“, КОИТО СЕ ВОДЯТ СРЕЩУ ЖУРНАЛИСТИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, граждански организации или отделни лица, които отстояват справедливи обществени каузи“, съобщи проф. Янка Тянкова – депутат от Велико Търново и председател на Комисия по правните въпроси в Народното събрание.

На първо четене беше прието създаването на специална глава в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), с което да се противодейства на този вид тормоз.

По думите на народният представител от старата столица масово подобни дела се завеждат за сплашване на журналисти и активисти. Проф. Тянкова е категорична, че целта на такива съдебните производства е да се навреди финансово и да се затворят устите на репортерите.

„Най-често такива дела се образуват от големи търговски дружества, влиятелни бизнесмени или политици, които съдят критиците си за огромни суми под предлог, че е накърнена репутацията им.

Стратегическите дела срещу публично участие, известни още като „дела шамари“, имат дълга история в САЩ, от около десет години явлението се наблюдава в Европа, а за жалост – и в нашата страна“, посочи депутатът.

С поправките в ГПК, които бяха приети на първо четене, се създава възможност за ранно отхвърляне на очевидно неоснователни искове, както и допълнителни специални мерки за защита.

Предвижда се съдът служебно да събира доказателства, създава се и възможност организации с нестопанска цел, професионални и синдикални организации да представят доказателства в подкрепа на ответника.

„За ограничаване на икономическия натиск върху ответниците се предлага обезпечение на иска да не се допуска без убедителни писмени доказателства, като същевременно се въвежда възможност те да поискат обезпечаване на разумно очакваните съдебни разноски“, информира още проф. Тянкова.

Предлага се и безплатна адвокатска помощ, правила за защита срещу съдебни решения на трети държави, както и възможност за съдебна преценка по същество при признаване и допускане до изпълнение на решения, свързани с публичното участие на ответника.

„Новите правила ще се прилагат както за трансграничните случаи, така и за всяко вътрешно производство по граждански и търговски дела“, допълва депутатът.

По статистика на журналистическите организации „делата шамари“ у нас са над 65.

Галина ГЕОРГИЕВА