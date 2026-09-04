Деца ще печелят първите си пари със собствен бизнес във Велико Търново

Малки предприемачи ще продават изработени от тях стоки и продукти

ПЪРВИТЕ СИ ПАРИ, ИЗКАРАНИ СЪС СОБСТВЕН ТРУД И КРЕАТИВНОСТ, ЩЕ МОГАТ ДА СПЕЧЕЛЯТ ДЕСЕТКИ МАЛЧУГАНИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В старата столица ще се проведе акцията „Детски пазар“, който ще превърне малките в предприемачи за един ден. В инициативата могат да се включат деца и младежи от 5- до 18-годишна възраст.

Всеки участник ще застане зад собствен щанд с продукти. Няма да има жури, за да оценява артикулите, а истински клиенти, които могат да купят всичко, което им хареса. Така хлапетата ще видят нагледно реализацията на личната си бизнес идея, преминавайки през етапите на подготовка и създаване на стоки, определяне на цени и реални продажби.

Велико Търново е третата община у нас, която дава поле за изява на националната инициатива „Детски пазар“.

Според условията на събитието максималната цена на артикул ще е 5 евро. Така и самите малчугани ще могат да преценят какво биха могли да изработят в този ограничен паричен диапазон, което да привлече клиенти и приходи.

Всеки щанд ще се превърне в минимагазин, а децата сами ще презентират стоката си, ще общуват с клиенти и ще продават.

В инициативата могат да участват малчугани както в самостоятелна форма, така и екипно. Дава се възможност на цели класове и колективи също да представят артикулите си пред голямата публика. Спечелените пари ще бъдат похарчени по усмотрение на участниците.

За включване в първия „Детски пазар“ във Велико Търново е необходима предварителна онлайн регистрация и последващ отчет. Най-добре представителите се млади предприемачи и отбори ще получат покана за финала на националната кампания.

Събитието се организира от Фондация „Отворен час”, „Ливингстън Глобъл Академи“ и Сдружение „Усмивка“ с подкрепата на Община Велико Търново.

Щандовете ще заработят на 26 септември в парк „Дружба“. Инициативата ще продължи във времето от 13:00 до 15:00 часа.

Галина ГЕОРГИЕВА