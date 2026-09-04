Хванаха 7 непълнолетни в парка „Дружба“ с крадени велосипеди, взели ги „да покарат“

7 непълнолетни бяха задържани в парка „Дружба“ във Велико Търново от служители на Районното управление „Полиция“. Те са били хванати да карат три крадели велосипеда в малките часове на нощта в сряда срещу четвъртък.

За тях е подаден сигнал в полицията, след което групата е била засечена в района на парка. Екип на полицията незабавно е бил насочен към мястото, където са установени 7 лица, на възраст 15-16 г. Установени са и три велосипеда, за които непълнолетните обяснили, че са ги взели от вход на жилищен блок в кв. “Слънчев дом” и намерението им било, след като ги покарат да ги върнат.

Младежите са отведени в полицейското управление за сваляне на обяснения. Обяснения са снети и от родителите им. Велосипедите са иззети. По случая е образувана преписка за кражба. На родителите предстои да бъдат съставени актове по Закона за закрила на детето, чиято санкция възлиза от 300 до 500 лв., а при повторност санкцията достига до 1000 лв.

По този повод и във връзка с информация в социалните мрежи за мледежи, които вечер се събират в парковете в централната градска част и извършват хулигански прояви, в периода 1-15 септември са разпоредени засилени полицейски проверки в парковете “Дружба”, “Марно поле” и “Майка България”.

От полицията призовават родителите да бъдат по-отговорни към децата си и да спазват Закона за закрила на детето, според който непълнолетни лица, след 22,00 ч. могат да бъдат навън само с придружител.

Михаил МИХАЛЕВ