Иззеха дрога от пътник в автомобил, мъж откри канабис в парк

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – В. Търново и Г. Оряховица. На 3 септември около 21,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 24-годишен от с. Янтра.

При теста на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества, уредите са отчели отрицателна реакции. При последвала проверка в един от пътниците – 38-годишен от с. Янтра, известен на полицията и осъждан е установено и иззето бяло кристалообразно вещество, с тегло около 2 грама, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.

Същия ден около обяд сигнал в полицията е подал жител на с. Козаревец. Той обяснил, че докато почиствал градски парк в Лясковец е попаднал на плик, съдържащ листна маса. Униформените иззели намерения плик. Установено е, че той съдържа растителна маса с тегло около 1 грам, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Образувано е досъдебно производство.