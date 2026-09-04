„Кроношпан“ монтира 85% от конструкцията на новите биофилтри, започнаха доставките на оборудването
„Кроношпан България“ продължава изпълнението на инвестиционната си програма за 20 млн. евро, насочена към намаляване на емисиите от производството във Велико Търново и внедряване на съвременни технологии за пречистване.
По проекта за биофилтрите BioCAT NARS 3000 фундаментите вече са изградени. Металната конструкция е доставена и монтирана на 85%, а доставките на технологичното оборудване са започнали.
Очаква се монтажът на металната конструкция да приключи до 15 септември 2026 г. От същата дата ще започне и голяма част от монтажните работи по електрическата част на проекта.
Напредва и подготовката за изграждането на новия UTWS филтър с електрофилтър към производството на плочи от дървесни частици. Носещите метални конструкции са поръчани за изработка в най-кратък срок. Строителството се очаква да започне до края на септември.
Инвестиционната програма включва още допълнителен мокър електрофилтър към МДФ сушилнята и реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията.
Новите съоръжения са съобразени с изискванията на Европейската комисия и най-добрите налични техники за дървообработващата индустрия. С реализирането на инвестиционната програма заводът на „Кроношпан България“ във Велико Търново ще разполага с най-модерните технологии за пречистване, налични на пазара.