Курс по първа помощ преминаха медиците от детските градини и училища в Свищов

Специалистите затвърдиха подготовката си за реакция при спешни ситуации

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРЕМИНАХА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ в детските градини и училищата в Свищов.

Здравните кадри повишиха и затвърдиха подготовката си за реакция при спешни ситуации. Обучението се проведе по повод новата учебна година, а средствата за него бяха осигурени от бюджета на крайдунавската община.

Курсът се осъществи от училището по първа помощ на FirstAidbg. Програмата съчета теоретична подготовка и практическа работа, като обхвана основни принципи и алгоритми за оказване на първа помощ и действия при широк спектър от инциденти, характерни за възрастта на децата. Бяха тренирани реакции при задавяне на бебе и дете, безсъзнание и сърдечен арест, силно кръвотечение и шок.

Специално внимание беше отделено на оказването на първа помощ при различни видове наранявания – рани, изгаряния, травми на главата, костите и ставите, както и при ухапвания, ужилвания и алергични реакции.

В рамките на курса бяха разгледани и действията при спешни състояния като астматичен пристъп, отравяне и удар от електрически ток.

Чрез демонстрации и тренинги по конкретни ситуации участниците имаха възможност да приложат придобитите знания и да затвърдят правилните действия при възникване на инцидент.

Галина ГЕОРГИЕВА