Общината търси пари за преасфалтиране на „Независимост“

Община Велико Търново търси пари за цялостно преасфалтиране на улица „Независимост“, стана ясно след питане на гражданина Недялко Неделчев към кмета Даниел Панов. В отговор той разясни, че местната администрация е запозната с експлоатационното състояние на отсечката.

„Общинска администрация продължава да търси финансов ресурс за подобряване на ул. „Независимост“, в тази връзка и преасфалтирането й, като при намиране на такъв съответните дейности ще се извършат по приоритет спрямо обема на осигуреното финансиране“, обясни Панов.

По думите му най-важното в случая е, че улица „Независимост“ е със сменени водопроводи и канализация. Това се случи през 2011 г., когато във Велико Търново течеше мащабен воден проект. Самата отсечка беше изцяло преасфалтирана през 2013 г. Малко след това обаче отделни напречни участъци започнаха да улягат на местата, където бяха разкопани траншеи за прокарване на тръбите. Именно те създават усещането, че към днешна дата състоянието на улицата не е задоволително.

Допълнително недоволство създадоха и павираните пешеходни пътеки, една от които беше премахната след редица питания на общински съветници.

Наскоро преасфалтирана беше улица „Стефан Стамболов“, която се явява продължение на „Независимост“. Това се случи, след като бяха заделени пари за посрещане на Giro d’Italia във Велико Търново.

Голяма част от преасфалтираните улици след водния цикъл през 2013 г. се нуждаят от ремонт. Сериозно влошено е състоянието на ул. „Христо Ботев“, както и на „Зеленка“, където от години започнаха кърпежи, въпреки че цялостен асфалт там беше положен преди малко повече от 10 години.

Причина за бързото износване е и натовареният трафик по тези улици, което още веднъж отваря въпроса за изграждане на алтернативни връзки в северната част на града.

Екип „Борба“